Calcio serie C, quarta vittoria consecutiva per il Renate con un gol di Plescia

Quarta vittoria consecutiva per il Renate che si conferma capolista (in attesa del Padova che oggi, sabato, ospita l’Alcione Milano) e ferma la marcia della Giana considerata squadra poco arrendevole e difficile da superare. Così non è stato in quanto i nerazzurri hanno avuto in mano il pallino del gioco per buona parte della partita e hanno controllato tutte le iniziative degli avversari.

Protagonista del Renate è stato l’attaccante Plescia, al suo ritorno in neroazzurro a distanza di tre anni dalla sua prima esperienza ha regalato la vittoria e i preziosi tre punti ai suoi approfittando dell’indecisione della difesa della Giana su un tiro-cross di Anghileri. Lo stesso Plescia pur sprecando qualche opportunità ha lottato con grande volontà per tutti i novanta minuti.

Calcio serie C, il Renate di nuovo vittorioso si conferma capolista

La Giana d’altro canto non ha mai trovato una soluzione che potesse impensierire il reparto difensivo del Renate e ha sofferto le continue incursioni degli attaccanti nerazzurri. Oltretutto Piazza è stato costretto a fermare fallosamente Di Nolfo lanciato a rete e gli è costata la seconda ammonizione. La Giana però non si è persa d’animo e nel secondo tempo ha modificato il proprio assetto offensivamente mettendo in campo un 4-3-2 che ha consentito di sviluppare un primo quarto d’ora di ottimo livello. Ma sulla sua strada ha trovato il portiere Nobile decisivo con i suoi interventi e al 43’ della ripresa con una super parata su una staffilata di Marchesi.

Calcio serie C, il mister del Renate: “Sono contento dello spirito di gruppo”

Mister Luciano Foschi ha così commentato la prestazione dei suoi giocatori: “Dal primo giorno lavoriamo con questa ottica, continuare ad applicare le cose che facciamo bene e un pezzo alla volta risolvere le cose che ci vengono meno bene. Sono ovviamente contento dei risultati ma soprattutto dello spirito del gruppo, del senso di sacrificio di tutti i ragazzi. Oggi abbiamo lottato su ogni pallone e non dobbiamo mai perdere di vista questo.”

IL TABELLINO

RENATE – GIANA 1-0

MARCATORE Plescia al 23’ p.t.

RENATE (4-3-2-1)

Nobile 6,5; Anghileri 6,5, Spedalieri 6, Auriletto 6, Riviera 6; Del Carro 6,5, Bonetti 6, Siega 6 (dal 27’ s.t. Mazzaroppi 6); Di Nolfo 6,5 (dal 11’ s.t. Calì 6), Plescia 7,5; Bocalon 6. (Ombra, Bartoccioni, Eleuteri, Gardoni, Egharevba, Vassallo, Ghezzi, Pellizzari, Ciarmoli, De Leo, Regonesi). All. Foschi 7,5

GIANA (3-5-2)

Moro 5,5; Ferri 5,5, Piazza 5, Previtali 6; Caferri 6 (dal 43’ s.t. Spaviero s.v.), Lamesta 6, Pinto 5,5 (dal 18’ s.t. Marchesi 6,5), Ballabio 5,5 (dal 18’ s.t. Renda 6), De Maria 5,5 (dal 43’ s.t. Montipò s.v.); Trombetta 5 (dal 27’ s.t. Avinci 6), Stückler 6,5. (Pirola, Buzzi, Colombara, Marotta, Muzio, Pala, Alborghetti, Scaringi). All. Chiappella 5

ARBITRO Tropiano di Bari 6,5

NOTE paganti 373, incasso non comunicato. Espulso Piazza al 47’ p.t. Ammoniti Piazza, Di Nolfo, Stückler, Delcarro. Angoli 2-4