Calcio serie C, pesante sconfitta per il Renate: poker del Feralpisalò

Il Renate perde quasi definitivamente il treno della testa della classifica subendo una pesante sconfitta inflittagli dalla Feralpisalò che ha fatto valere e la sua migliore qualità tecnica e fisica con un 1-4 che riscatta l’identico dell’andata a favore dei brianzoli. Primo tempo tutto sommato equilibrato con i padroni di casa che sono passati in vantaggio con Baldassin su assist di Sorrentino che conclude un ficcante contropiede imbastito da Angeli. La reazione degli ospiti si concretizza con la rete dell’ex Di Gennaro che di testa da calcio d’angolo di Voltan batte Drago. Nella ripresa non c’è stata praticamente storia in quanto le azioni offensive della Feralpisalò erano difficilmente contenibili. In vetrina si è esposto l’attaccante Guerra: nel gol del sorpasso anticipa Drago su tiro debole di Bergonzi, sul 3-1 fornisce l’assist vincente a Voltan e infine mette un suggello alla sua prestazione anticipando ben due difensori e il portiere con un pallonetto. Prossima partita in trasferta a Crema sul campo della Pergolettese domenica 12 marzo

RENATE – FERALPISALO’ 1-4

MARCATORI Baldassin (R) al 9’, Di Gennaro (F) al 26’ p.t.; Guerra (F) al 12’, Voltan (F) al 25’, Guerra (F) al 39’ s.t.

RENATE (4-3-3)

Drago 5,5; Ermacora 5, Silva 5,5, Angeli 5, Colombini 5; Baldassin 7, Esposito 6 (dal 32’ s.t. Squizzato s.v.), Nelli 5; Ghezzi 6, Artistico 5,5 (dal 26’ s.t. Nepi 5,5), Sorrentino 6,5 (dal 26’ s.t. Malotti 5,5).

A disposizione: Furlanetto, Saporetti, Anastasia, Ciarmoli, Manzolini, Marano, Simonetti.

Allenatore Dossena 5

FERALPISALO’ (4-3-3)

Pizzignacco 6; Bergonzi 7, Di Gennaro 7,5, Bacchetti 6, Salines 6; Hergheligiu 6,5 (dal 28’ s.t. Icardi 6), Carraro 5 (dal 41’ s.t. Palazzi s.v.), Balestrero 6,5; Voltan 6,5 (dal 37’ s.t. Pietrelli s.v.), Guerra 8 (dal 41’ s.t. Sau s.v.), Siligardi 6 (dal 28’ s.t. Pittarello 6).

A disposizione: Volpe, Venturelli, Musatti, Legati, Panico, Pilati.

Allenatore Vecchi 7

ARBITRO Collu di Cagliari 5,5