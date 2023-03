Calcio serie C: il Renate di Dossena attende la prima della classe

Tra i match di domenica 5 marzo validi per la 30a giornata del Girone A di serie C, spicca quello tra Renate e Feralpi Salò. Al Città di Meda, il Renate di Andrea Dossena ospita la prima della classe guidata da mister Stefano Vecchi. All’andata ad imporsi per 4-1 è stato proprio il Renate grazie alla doppietta di Sorrentino, alla rete di Melotti seguita dall’autorete di Benedetti mentre per i padroni di casa l’unica rete porta la firma di Pilati.

Renate in sesta posizione, terzo miglior attacco del girone

Il Renate, alla sua 13a partecipazione consecutiva nella terza divisione italiana, é allenato da Dossena (tra l’altro ex calciatore del Napoli e del Liverpool), occupa la sesta piazza e con 40 reti dispone del terzo miglior attacco del girone. Nella 29° giornata ha espugnato il campo dell’Albinoleffe.Probabile formazione. Dossena giocherà con un classico 4-3-3. A difendere la porta sarà il giovane portiere Giacomo Drago. Davanti a lui, la linea formata da Federico Ermacora a destra e Lorenzo Colombini a sinistra, e dai centrali Matteo Angeli e Jacopo Silva. A gestire il gioco dei brianzoli sarà Gianluca Esposito, con Francesco Marano e Jacopo Nelli che agiranno da mezzali. A sostenere sugli esterni la punta Gabriele Artistico, saranno le ali Daniele Sorrentino e Andrea Ghezzi.

Feralpisalò nella passata stagione arrivato alle semifinali play-off

Il Feralpisalò con Vecchi sulla panchina nella passata stagione è arrivato fino alle semifinali play-off. I verdeazzurri occupano la prima posizione nel Girone con Pro Sesto e Lecco. La squadra dell’ex tecnico del Venezia finora ha subito solo 16 gol e lunedì ha pareggiato 1-1 con il Pordenone, ottenendo il quinto risultato utile consecutivo. Probabile formazione. Vecchi adotta il 4-3-1-2. Tra i pali schiera Samuel Pizzignacco. La linea difensiva è a quattro con Emmanuele Salines, Matteo Di Gennaro, Alessandro Pilati e Mattia Tonetto. I tre mediano saranno Federico Carraro, Davide Balestrero e Denis Hergheligiu. La coppia in attacco è formata da Filippo Pittarello e Luca Siligardi con a sostegno il trequartista Mattia Zennaro.