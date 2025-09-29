Calcio, Serie C: passo falso del Renate, la Triestina vince 3-0

In Serie C passo falso del Renate che allo stadio Nereo Rocco di Trieste ha subito tre reti dalla Triestina che, pur alle prese con una spiacevole situazione societaria, si è impegnata sino alla fine lottando per conquistare l’intera posta in palio. Il Renate è ritornato in sede a mani vuote ma sulla pesante sconfitta hanno inciso alcune opportunità non sfruttate nel corso del primo tempo (la più evidente alla mezz’ora con Delcarro) e con ogni probabilità anche nel secondo tempo con il punteggio ancora in bilico. Inoltre, anche i cambi effettuati da Foschi non sono serviti a dare una svolta al rendimento della squadra.

Calcio, Serie C: passo falso del Renate, la partita

Dopo una prima parte del match in cui il Renate ha dato la sensazione di poter contenere le iniziative degli avversari, nella ripresa è sceso in campo con un cambio: fuori Spedalieri, dentro Ziu a presidiare una zona dove Gunduz è diventato l’elemento che con le sue giocate ha indirizzato il risultato come è accaduto al 3’ quando lo stesso calciatore della Triestina ha calciato di destro ma Nobile ha deviato in corner. Al 7’ il Renate si è fatto vedere in attacco con Spalluto su cross di Calì ma con una conclusione debole. All’11’ nuovo avvicendamento nelle fila dei brianzoli con Anelli al posto di Rossi. Poco dopo, al 14’, la Triestina sblocca il match: Kijalic firma il suo primo gol in maglia alabardata sfruttando l’assist di Gunduz, bravo a liberarsi di Ziu, e insacca con un diagonale imparabile per Nobile. Foschi risponde inserendo Kolaj per Riviera, ma la Triestina alza il ritmo di gioco e nel finale prende il largo. Al 36’ Jonsson, allarga per Gunduz: il turco crossa al centro trovando l’inserimento di Ionita, bravo a fulminare Nobile con il sinistro. Al 41’ è lo stesso Gunduz a firmare il tris con una giocata spettacolare: Ziu perde un pallone sanguinoso in uscita e il numero 10 rossoalabardato si invola verso l’area, superando Nobile con un pallonetto.

Calcio, Serie C: passo falso del Renate, classifica e prossimo turno

Dopo sette giornate il Renate rimane con 8 punti a metà classifica (2 vittorie, 3 pareggi), mentre la Triestina partita con una penalizzazione di tredici punti sale a -9. Prossima partita, sabato 4 ottobre alle ore 17.30: allo Stadio Favini di Meda c’è Renate-Cittadella.

Calcio, Serie C: il tabellino di Triestina-Renate

Triestina-Renate 3-0

Marcatori: al 14′ Kljajic N., al 36′ Ionita A., al 41′ st Gunduz T.

TRIESTINA: Matosevic K., Moretti A., Silvestri T., Anzolin M., D’Amore F., Kljajic N. (dal 30′ st Crnigoj D.), Jonsson K., Ionita A., Tonetto M. (dal 21′ st Silvestro A.), Gunduz T. (dal 44′ st Okolo D.), Faggioli A. – A disposizione: Borriello F., D’Urso C., Kiyine S., Kosijer S., Louati A., Neri F., Pedicillo L., Rodolfo Moises, Vicario J. Allenatore: Marino

RENATE: Nobile T., Spedalieri J. (dal 1′ st Ziu D.), Auriletto S., Riviera C. (dal 19′ st Kolaj A.), Ghezzi A., Delcarro A., Vassallo F. (dal 30′ st Esposito G.), Rossi G. (dal 12′ st Anelli N.), Ruiz Giraldo P., Cali M. (dal 30′ st Nene S.), Spalluto S. – A disposizione: Bartoccioni A., Bonetti A., Esposito G., Mastromonaco G., Mazzaroppi S., Meloni M., Ori R., Ovalle Santos A. Allenatore Foschi,



Arbitro: Giuseppe Rispoli di Locri – Assistenti: Stefania Genoveffa Signorelli di Locri, Davide Gigliotta di Lamezia Terme