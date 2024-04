Pareggio senza reti allo Stadium di Zanica tra AlbinoLeffe e Renate al termine di una partita che non ha offerto particolari emozioni anche se in campo si sono affrontate squadre che in questa stagione hanno sconfitto il Mantova neo promosso in serie B: i bergamaschi lo scorso 4 febbraio (risultato 2-1 con le reti di Zoma, Longo e di Galuppini per gli ospiti); il Renate lunedì 8 aprile (risultato 2-0 con reti di Bocalon e Sorrentino).

Calcio, Serie C: pari senza reti per il Renate, primo tempo

A Zanica nei primi venti minuti di gioco l’AlbinoLeffe è parso in difficoltà ma è riuscito a mantenere il punteggio iniziale di 0-0. Il Renate, infatti è sembrato più propositivo in fase offensiva, con veloci ripartenze portando numerosi uomini nell’area avversaria. Nonostante queste incursioni, non è riuscito a capitalizzare alcune opportunità sia sotto porta che nell’ultimo passaggio, mancando così l’opportunità di mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Calcio, Serie C: pari senza reti per il Renate, secondo tempo

Nel secondo tempo l’Albinoleffe è parso più intraprendete ma il portiere Ombra non ha corso particolari rischi. Alla fine il match si è concluso in parità nonostante la determinazione e la volontà di entrambe le squadre di ottenere la vittoria.

Calcio, Serie C: pari senza reti per il Renate, prossimo turno

Prossima partita del Renate: sabato 20 aprile ore 18.30 allo stadio Città di Meda Mino Favini contro la Giana di Gorgonzola.

Calcio, Serie C: Il tabellino AlbinoLeffe – Renate

ALBINOLEFFE: Marietta C., Borghini D., Milesi L., Baroni R. (dal 44′ st Saltarelli M.), Gusu M., Doumbia I., Agostinelli M., Brentan M. (dal 23′ st Gatti R.), Piccoli M. (dal 23′ st Munari D.), Arrighini A. (dal 33′ st Longo S.), Zoma M. A disposizione: Moleri L., Allieri A., Angeloni M., Bersanetti D., Ercolani F., Muzio C., Ricordi T. All. Lopez

RENATE: Ombra F., Possenti M., Alcibiade R., Bosisio M., Anghileri M., Gasperi M. (dal 30′ pt Alfieri V.), Baldassin L., D’Orsi F. (dal 13′ st Bracaglia G.), Paudice L., Sorrentino D. (dal 13′ st Pinzauti L.), Bocalon R. (dal 33′ st Ghezzi A.). A disposizione: Fallani M., Acampa D., Auriletto S., Ciarmoli L., Procaccio A., Tremolada M., Vassallo F., Vimercati A. All. Pavanel

Arbitro: Silvia Gasperotti di Rovereto