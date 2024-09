Calcio Serie C: il Renate vince ancora (di misura) in trasferta e mantiene la vetta

Il Renate battendo di misura in trasferta allo stadio Breda di Sesto San Giovanni l’Alcione Milano, intasca la terza, consecutiva vittoria e guadagna altri tre punti che gli consentono di rimanere in vetta alla classifica.

Calcio Serie C: il Renate vince ancora con il gol di Del Carro

La partita ha offerto gli spunti più interessanti nel corso del primo tempo nel quale i ragazzi di mister Foschi, dopo aver controllato tutte le iniziative degli avversari, hanno sbloccato il risultato grazie alla rete messa a segno da Andrea Del Carro, bravo a capitalizzare l’assist offertogli da Di Nolfo. I milanesi, che hanno lottato sino alla fine con grande coraggio e determinazione si son visti annullare una rete di Marconi, ma hanno cozzato contro il muro difensivo dei nerazzurri e soprattutto sono stati bloccati dalle prodezze del portiere Tommaso Nobile autore di interventi decisivi ai fini della prestigiosa vittoria.

Il Tabellino Alcione – Renate 0 – 1

Marcatore: al 25′ pt Delcarro A.

ALCIONE MILANO: Bacchin F.(P), Chierichetti P., Pirola F., Miculi A., Dimarco C., Bright K. (dal 22′ st Marconi M.), Bonaiti S., Palma A., Bagatti N., Invernizzi A. (dal 34′ st Palombi S.), Pessolani G. (dal 22′ st Samele L.). A disposizione: Agazzi F.(P), Bertolotti F., Bertoni L., Caremoli T., Foglio C., Lanzi J., Mazzola G., Piccinocchi M., Pio Loco A., Stabile G. All. Giovanni Cusatis

RENATE: Nobile T.(P), Anghileri M.(capitano), Spedalieri J., Auriletto S., Regonesi I., Delcarro A., Vassallo F. (dal 33′ st Calì M.), De Leo L. (dal 34′ st Ghezzi A.), Di Nolfo F. (dal 23′ st Egharevba D.), Siega N. (dal 17′ st Mazzaroppi S.), Bocalon R. (dal 17′ st Plescia V.). A disposizione: Bartoccioni A. e Ombra F. (portieri), Bonetti A., Ciarmoli L., Eleuteri A., Gardoni P., Pellizzari S., Riviera C. All. Luciano Foschi

Arbitro Totaro di Lecce

Ammoniti 17′ pt Vassallo, 12′ st Siega, 31′ st De Leo, 41′ st Regonesi