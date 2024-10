Calcio, Serie C: il Renate spreca, la capolista Padova no e vince 1-0

Il Renate torna a mani vuote dalla trasferta di Padova dopo aver controllato tutte le iniziative della capolista ma con il rammarico di non aver sfruttato nel finale almeno tre occasioni per pareggiare. Allo stadio Euganeo il guizzo vincente è quello di Nicola Valente che al 33’ del secondo tempo, nell’unica vera occasione dei padroni di casa, segna il suo primo gol con la maglia biancoscudata, finalizzando un cross di Cretella ma nei minuti finali, il portiere Fortin si conferma decisivo, intervenendo tempestivamente per evitare il possibile colpo vincente di Bocalon e superandosi con altre parate su tiri di De Leo e di Delcarro, prodezze che in pratica hanno garantito la decima vittoria stagionale alla capolista Padova.

Calcio, Serie C: sabato arriva il Lumezzane

Prossima partita: Renate-Lumezzane sabato alle 15, stadio Città di Meda Mino Favini.

Calcio, Serie C: il tabellino di Padova-Renate 1-0

PADOVA -RENATE 1-0

Marcatore: 35′ st Valente

PADOVA (3-4-2-1): Fortin; Belli, Delli Carri, Perrotta (12’st Faedo); Capelli, Crisetig, Bianchi (25’st Cretella), Favale (25’st Villa); Liguori (12’st Russini), Valente (34’st Varas); Bortolussi. All. Andreoletti. A disposizione: Voltan, Carniello, Fusi, Crescenzi, Granata, Kirwan, Broh, Montrone, Targa. Allenatore: Andreoletti.

RENATE (3-4-1-2): Nobile; Anghileri, Spedalieri, Auriletto; Riviera, Delcarro, Vassallo (30’st Bonetti), Siega (30’st Ghezzi); Di Nolfo (10’ st Mazzaroppi); Plescia (25’st Bocalon), Egharevba (30’st De Leo). A disposizione: Ombra, Bartoccioni, Eleuteri, Gardoni, Esposito, Pellizzari, Ciarmoli, Regonesi. Allenatore: Foschi.

ARBITRO: Domenico Leone di Barletta; assistenti: Giuseppe Luca Risi e Federico Linari di Firenze

Ammoniti: 41′ pt Perrotta M. (P), 41′ st Bortolussi M. (P), 45’+1 st Crisetig L. (P), 19′ pt Delcarro A. (R), 30′ st Vassallo F. (R).