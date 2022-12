Calcio, Serie C: il Renate inciampa a Lecco

Passo falso dl Renate che allo stadio Rigamonti-Ceppi è stato superato dal Lecco nel big match della sedicesima giornata. A decidere la sfida la rete realizzata da Luca Giudici favorita dalla decisiva deviazione di Possenti.

Calcio, Serie C: Lecco-Renate, avvio spumeggiante

L’avvio di gara è spumeggiante con entrambe le squadre che tentano di sbloccare il risultato con Giudici, Morachioli e Malotti. Il ritmo resta alto anche dopo il quarto d’ora e le squadre continuano ad attaccare in modo convinto. Per i blucelesti sono Buso e Celjak a rendersi pericolosi mentre le occasioni migliori dei Renate vedono protagonisti ancora Malotti e Baldassin.

Calcio, Serie C: Lecco-Renate, il gol decisivo

Il punteggio resta fermo sullo 0-0 fino al 36’ quando Giudici indovina la traiettoria che sblocca il risultato, aiutato nell’occasione da una deviazione decisiva di Possenti, che di testa inganna il portiere Drago. In avvio di ripresa i ragazzi di Dossena partono meglio e al 4’ Melgrati è provvidenziale nel deviare sul palo una conclusione di Malotti. Al 53′ Buso, già ammonito, riceve un secondo cartellino giallo. L’espulsione cambia inevitabilmente l’inerzia del match e il Renate torna ad essere protagonista le diverse trame offensive non riescono a sfondare dalle parti di Melgrati.Calcio, Serie C: Lecco-Renate,

“Ripartiamo dalla consapevolezza di aver disputata un’ottima partita, pronti a combattere per cancellare questa sconfitta e recuperare posizioni in classifica”, il commento di Dossena.

Calcio, Serie C: Lecco-Renate, il tabellino

Lecco – Renate 1-0

Marcatore: Giudici al 36′ pt

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Zambataro, Girelli (Lakti dal 20’ st), Galli (Maldonado dal 35’ì st), Ilari (Zuccon dal 24’ st), Giudici (Lepore dal 28’ st), Pinzauti (Mangni dal 35’ st0’), Buso. A disposizione: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Scapuzzi, Liberati, Rossi. All. Foschi

RENATE: Drago, Ermacora (Squizzato dal 44’ st), Angeli, Silva, Possenti (Sgarbi dal 15’ st), Baldassin, Esposito, Morachioli, Sorrentino (Ghezzi dal 15’ st), Maistrello, Malotti. A disposizione: Furlanetto, Menna, Zalli, Larotonda, Rossetti, Marano, Simonetti. All. Dossena

ARBITRO: Di Graci di Como