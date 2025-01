La quarta sconfitta consecutiva fotografa la situazione del Renate (0-3) nel campionato di Serie C: dopo i brillanti risultati conquistati nelle partite disputate prima delle festività di fine anno, si è praticamente sciolto come neve al sole nei primi match del girone di ritorno. Nemmeno i nuovi innesti e il cambio di modulo sono serviti per invertire il cammino di una squadra incapace, in questa fase del campionato, di fronteggiare avversari meno tecnici e che navigano in zone infide della classifica ma che all’atto pratico gettano nella mischia le loro migliori energie per conquistare punti preziosi. Il primo tempo dei nerazzurri con la Virtus Verona è stato, sotto questo aspetto, emblematico e solo alcuni interventi del portiere Nobile hanno mantenuto il punteggio fermo sullo zero a zero iniziale.

Calcio Serie C: il Renate incassa 3 gol, il rigore misterioso

Nel secondo tempo dopo un avvio promettente, la squadra nerazzurra si è nuovamente fermata stavolta sulla spinta di alcune discutibili decisioni del direttore di gara che ha concesso alla squadra ospite due calci di rigore nel giro di cinque minuti (il secondo inesistente in quanto il portiere Nobile è stato travolto da De Marchi e mentre il giocatore veneto stava chiedendo scusa per il suo intervento l’arbitro a gioco praticamente fermo anche a seguito dell’ingresso in campo del personale sanitario ha espulso il portiere del Renate per concedere il secondo penalty ai veneti).

La Virtus, con in panchina il suo presidente Luigi Fresco, ha giocato tutto sommato una buona partita e mentre nel primo tempo è stata bloccata dalle parate di Nobile, nel secondo tempo con i rigori concessi e l’uomo in più ha finito per dilagare.

Prossima partita del Renate sabato primo febbraio allo stadio Mino Favini di Meda con avversaria la vice capolista L.R. Vicenza. Fischio d’inizio ore 17,30.

Calcio Serie C: il Renate incassa 3 gol da Verona, il tabellino

Renate Virtus Verona: 0 – 3

Marcatori: Manfrin su rigore al 17’, De Marchi su rigore al 22’, Contini al 41’ s.t.

Renate (3-5-2) Nobile 6; Pellizzari 5,5 (dal 28’ s.t. Mazzaroppi 6), Auriletto 6, Gardoni 5,5 (dal 15’ s.t. Mastromonaco 6); Ghezzi 5,5, Delcarro 5,5, Vassallo 6, Calì 5,5 (dal 21’ s.t. Ombra 5,5), Riviera 5,5; Di Nolfo 5,5 (dal 22’ s.t. Marchetti 6), Satriano 5,5 (dal 1’ s.t. Bocalon 6,5). (Bartoccioni, Eleuteri, Anghileri, Esposito, Siega, Ziu, Ciarmoli). All. Foschi 5

Virtus Verona (4-3-3) Sibi 6; Calabrese 5,5, Toffanin 6, Daffara 6, Manfrin 7 (dal 36’ s.t. Catena s.v.); Lerco 6 (dal 36’ s.t. Bassi s.v.), Metlika 6, Mehic 6 (dal 41’ s.t. Gatti s.v.); Rispoli 6, De Marchi 7 (dal 37’ s.t. Contini 7), Pagliuca 6,5 (dal 44’ s.t. Filippi s.v.). (Fortin, Alfonso, Ronco, Cuel, Cielo, Odogwu). All. Fresco 6,5

Arbitro: Tropiano di Bari 5