Calcio Serie C: il Renate ha scelto Nobile per difendere la porta

Il nuovo guardiano dei pali nerazzurri è un portiere esperto per la categoria: Tommaso Nobile. Nato a Napoli il 3 novembre 1996 (altezza 194 cm, piede sinistro), può contare su più di 200 presenze (con ben 81 clean sheet) in terza serie con le maglie di squadre come Foggia, Virtus Francavilla, Carpi, Sambenedettese e Pro Vercelli. Con le bianche casacche piemontesi, inoltre, ha totalizzato anche quattro “gettoni” in Serie B nella stagione 2017/2018.

Per Tommaso, contratto annuale con il Renate e con annessa opzione per il secondo anno: scadenza il 30 giugno 2025.

Calcio Serie C: il Renate ha scelto Nobile e il roster nerazzurro

La segreteria del Renate inoltre ha diramato l’elenco dei calciatori inseriti nel roster stagione 2024-2025 con i rispettivi numeri di maglia. Eccoli suddivisi per ruoli Portieri: 22 Andrea Bartoccioni, 12 Mattia Fallani, 1 Francesco Ombra. Difensori: 7 Marco Anghileri, 5 Simone Auriletto, 2 Alessandro Eleuteri, 5 Paolo Gardoni, 67 Alessandro Pellegrino, 50 Stefano Pellizzari, 4 Marcello Possenti, 91 Iacopo Regonesi, 21 Corrado Riviera, 41 Jonathan Spedalieri, 71 Davide Ziu. Centrocampisti: 17 Andrea Bonetti, 14 Michele Calì, 72 Lorenzo Ciarmoli, 23 Michele Currarino, 11 Andrea Del Carro, 8 Gianluca Esposito, 44 Stefano Mazzaroppi, 25 Francesco Vassallo. Attaccanti: 24 Riccardo Bocalon, 77 Lorenzo De Leo, 27 Francesco Di Nolfo, 7 Destiny Egharevba, 52 Andrea Ghezzi, 57 Vincenzo Plescia, 10 Andrea Procaccio.