Calcio Serie C: il Renate cade in casa col Trento

Battuta d’arresto per il Renate che dopo la brillante prestazione a Jesolo nella partita infrasettimanale contro il Pordenone è incappato in una giornata di scarsa vena finendo per subire una pesante sconfitta dal Trento che con questa preziosa vittoria si è messo definitivamete alle spalle le difficoltà di inizio stagione ed ora è a tre lunghezze sopra la zona play off. Il Renate ha lottato sino alla fine ma la squadra è parsa meno lucida e propositiva, soprattutto a centro campo e in attacco dove le partenze di Maistrello (ceduto al Cittadella) e di Morachioli (al Bari) non sono state, al momento, controbilanciate. A rompere il ghiaccio, dopo un primo tempo equilibrato ma nel quale il Renate ha sviluppato un maggior volume di gioco, è stato il gol del centrocampista Garofalo autore di un gran tiro dal limite dell’area che non ha dato scampo al portiere Drago. Il raddoppio del Trento è arrivato al novantesimo al termine di un secondo tempo con pochi rischi per gli “aquilotti” trentini al termine di un’azione di gioco quando cioè un altro degli acquisti di gennaio, il croato Sipos, ha colpito di testa da pochi metri dalla porta brianzola su pregevole assist di Pasquato.Sabato 11 febbraio Renate sarà impegnato sul campo del L.R.Vicenza.

RENATE – TRENTO 0-2

MARCATORI Garofalo al 7’, Sipos al 45’ s.t.

RENATE (4-3-3)

Drago 6; Anghileri 6,5, Silva 5,5, Ermacora 6, Colombini 5,5 (dal 44’ s.t. Marano s.v.); Simonetti 5,5 (dal 23’ s.t. Baldassin 5,5), Esposito 5,5, Squizzzato 6; Saporetti 5,5 (dal 40’ s.t. Ghezzi s.v.), Nepi 5,5 (dal 23’ s.t. Sorrentino 6), Anastasia 6. A disposizione Furlanetto, Ciarmoli, Manzolini, Nelli. All. Savoldi (Dossena e il tecnico in seconda Olivi squalificati) 5,5

TRENTO (4-3-1-2)

Marchegiani 6,5; Galazzini 6, Barison 6,5, Garcia Tena 6, Fabbri 6; Ballarini 6, Sangalli 6 (dal 17’ s.t. Suciu 6,5), Damian 6 (dal 38’ s.t. Di Cosmo s.v.); Garofalo 7 (dal 17’ s.t. Pasquato 6,5); Attys 6 (dal 28’ s.t. Terrani 6), Petrovic 5,5 (dal 1’ s.t. Sipos 7). A disposizione Desplanches, Trainotti, Simonti, Semprini, Vitturini, Carletti. All. Tedino 6,5

ARBITRO Mucera di Palermo 5,5

NOTE spettatori 280, incasso non comunicato. Ammoniti Attys, Colombini, Marchegiani, Baldassin. Angoli 7-2