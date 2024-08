Calcio, Serie C: il nuovo Renate riparte con una vittoria, la firma di Destiny

Inizia con una vittoria il campionato del Renate sceso allo stadio Speroni con una formazione largamente rinnovata rispetto a quella che nella scorsa stagione aveva evitato i play out. Nel match a Busto Arsizio la squadra di Luciano Foschi ha vinto di misura ma con pieno merito: decisiva la rete di Destiny Egharevba alla mezzora della ripresa. In una partita avara di vere opportunità da goal, i bustocchi hanno cercato nel primo tempo di sfruttare le iniziative del francese Pitou.

Calcio, Serie C: il nuovo Renate riparte con una vittoria, chi è Egharevba

Ma il Renate, ben messo in campo è sempre rimasto dentro la partita. Ripresa abbastanza simile alla prima metà, senza squilli autentici. Fino al colpo vincente dei nerazzurri siglato dal funambolico Egharevba, esterno offensivo nato a Verona il 4 febbraio 2003 di origine nigeriane che lo scorso anno ha giocato con la maglia della Recanatese. Destiny, al suo arrivo in Brianza ha sottoscritto un contratto biennale con il team nero-azzurro presieduto da Gigi Spreafico (con opzione anche per la stagione ’26/27), con scadenza il 30 giugno 2026.

Calcio, Serie C: il tabellino di Pro Patria-Renate

PRO PATRIA RENATE 0-1

MARCATORE al 29′ st Egharevba D.

PRO PATRIA: Rovida W.(P), Bashi E., Alcibiade R., Cavalli T., Somma M. (dal 27’ st Vaglica G.), Nicco G. (dal 27’ st Ferri D.), Mallamo A., Piran L. (dal 36’ st Citterio G.), Mehic A. (dal 19′ st Terrani G.), Pitou J. (dal 32′ st Curatolo D.), Toci E. A disposizione: Bongini L. Ferrario L., Frattini A., Miculi M., Pratelli L., Reggiori P., Sassaro A., Travaglini C. – Allenatore Riccardo Colombo

RENATE: Nobile T.(P), Anghileri M.(C), Auriletto S., Spedalieri J., Riviera C., Bonetti A. (dal 35’ st Mazzaroppi S.), Vassallo F., Delcarro A., Di Nolfo F. (dal7’ st Ghezzi A.), Plescia V. (dal 7’ st Bocalon R.), De Leo L. (dal 22′ st Egharevba D.). A disposizione: Ombra F., Bartoccioni A., Ciarmoli L., Eleuteri A., Gardoni P., Pellizzari S., Regonesi I., Siega N. – Allenatore Luciano Foschi

ARBITRO: Gianluca Catanzaro di Catanzaro. Assistenti: Tommaso Mambelli di Cesena e Alfonsorocco Rosania di Finale Emilia. Quarto Ufficiale: Carlo Esposito di Napoli.

Note – Giornata calda. Spettatori 703. Angoli 7-3 per la Pro Patria. Ammoniti: Spedalieri, Vassallo. Recupero 2’ e 5’.