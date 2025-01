Calcio serie C: all’Alcione basta un gol per affondare Renate

In una partita che ha offerto poche emozioni, il Renate (0-1) ha pagato a caro prezzo una incertezza della difesa nella 22esima giornata del girone A di serie C. L’Alcione infatti con un tiro nella porta presidiata da Nobile, praticamente inoperoso per tutta la durata del match, ha sbloccato il risultato interrompendo la striscia negativa di due sconfitte consecutive grazie alla settima rete in campionato di Palombi. Renate sfortunato nell’unico squillo del secondo tempo quando una conclusione di Bonetti è stata respinta in maniera fortuita da Bacchin.

Prossima partita del Renate sabato 18 gennaio a Gorgonzola con la Giana.

Calcio serie C: la partita del Renate

Marcatore: Palombi al 27’ p.t.

Renate (4-4-2): Nobile 6; Anghileri 6,5 (dal 22’ s.t. Mazzaroppi 6), Ziu 5,5 (dal 37’ s.t. Eleuteri s.v.), Auriletto 6, Gardoni 6; Delcarro 5,5 (dal 22’ s.t. Di Nolfo 5,5), Vassallo 5,5 (dal 11’ s.t. Calì 6), Bonetti 5,5 (dal 37’ s.t. Egharevba s.v.), Ghezzi 5,5; Plescia 5,5, Bocalon 5,5. (Ombra, Bartoccioni, Esposito, Ciarmoli, Regonesi). All. Foschi 5,5

Alcione (4-3-1-2): Bacchin 6; Pirola 6, Ciappellano 6, Stabile 6, Chierichetti 5,5; Bonaiti 6, Piccinocchi 6 (dal 36’ s.t. Di Marco s.v.), Bagatti 6; Bright 6 (dal 28’ s.t. Pio Loco 6); Marconi 5,5 (dal 36’ s.t. Acella s.v.), Palombi 7 (dal 19’ s.t. Samele 6). (Agazzi, Mazzola, Morselli, Lanzi, Caremoli, Bertoni, Pessolani, Bertolotti). All. Cusatis 6,5