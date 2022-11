Calcio: Renate ai quarti di Coppa Italia Serie C

Battendo l’Alessandria per 2-0 il Renate si qualifica ai quarti di finale della Coppa Italia di Serie C grazie alle reti messe a segno nel finale da Melotti e da Squizzato.

Coppa Italia Serie C: la cronaca di Alessandria-Renate

Il match si apre con una buona partenza del Renate che cerca di perforare la difesa dell’Alessandria con giocate veloci specie sulla corsia di sinistra. I grigi le disinnescano senza troppi affanni ma non riescono a verticalizzare le loro iniziative. Primo episodio significativo al 17′, quando Mionic perde la sfera davanti all’area di rigore, facendosela scippare da Esposito che tenta poi il tiro davanti a Marietta, bravo a respingere con un piede. L’Alessandria risponde al 20′ con Ghiozzi, che però non impatta bene di testa il cross di Podda. Sempre di testa è il tentativo di Menna al 24′, sugli sviluppi di una punizione a cui segue la doppia chance dell’Alessandria (conclusione da fuori area di Mionic, deviata in angolo, gol annullato a Baldi per fuorigioco dopo la battuta del corner). Il Renate risponde con un’altra efficace azione: Ermacora centra per Larotonda il cui colpo di testa da buona posizione non inquadra la porta presidiata da Marietta.

Nella ripresa al 14′ occasionissima del Renate, con Larotonda che impatta bene di testa, ma il pallone si stampa sulla traversa. Al 38′ la rete che sblocca la partita: assist dalla sinistra di Moracchioli e colpo di testa vincente di Malotti. Quattro minuti dopo la rete che chiude il match: palla persa dai grigi, veloce scambio Rossetti-Squizzato con quest’ultimo che centra il bersaglio e di fatto suggella l’ennesima impresa del Renate.

Coppa Italia Serie C: il tabellino di Alessandria-Renate

ALESSANDRIA -RENATE 0-2

MARCATORI: Malotti al 38’ e Squizzato al 42’ s.t.

ALESSANDRIA (4-2-3-1): Marietta; Bellucci, Costanzo (1′ st Nunzella), Rota, Baldi; Mionic, Perseu; Pellegrini (24′ st Martignago), Podda (24′ st Rizzo), Ghiozzi (36′ st Gazoul); Galeandro. A disposizione Dyzeni, Rossi, Nichetti, Checchi, Pellitteri, Sini, Speranza, Ascoli, Ventre, Nepi. All. Rebuffi

RENATE (3-4-3): Furlanetto; Angeli, Menna (44′ st Zalli), Ermacora; Squizzato, Larotonda, Marano (27′ st Anghileri), Esposito (44′ st Gavazzi); Malotti, Rossetti (44′ st De Leo), Sgarbi (13′ st Morachioli). A disposizione Drago, D’Amato, Ciarmoli, Baldassin, Bertini. All. Dossena

ARBITRO: Mucera di Palermo. NOTE: Espulso Martignago (48′ st) per condotta violenta. Ammoniti Costanzo, Squizzato, Marano e Podda. Angoli: 8-2 Renate.