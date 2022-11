Coppa Italia: Renate si qualifica ai calci di rigore, Mantova battuto 8-9

Il Renate supera anche il secondo turno di Coppa Italia dopo aver sconfitto il Mantova allo Stadio Martelli al termine di una partita combattuta risoltasi per 8-9 solo ai calci di rigore e soprattutto grazie alla prodezza di Furlanetto che ha parato il rigore di Silvestro. Per il Renate che ha onorato anche in questo match il titolo di capolista del girone A, un risultato che evidenzia ulteriormente l’ottimo lavoro che sta sviluppando in Brianza il giovane allenatore Dossena.

Coppa Italia: Renate si qualifica ai calci di rigore, i gol

Le reti: al 52’ Il Mantova sblocca il risultato con Paudice che sfrutta un lungo lancio di Tosi. Il Renate però non ci sta e con Ermacora pareggia i conti sugli sviluppi di un angolo e nei supplementari segna la seconda rete con Angeli che sfrutta un rimpallo. La partita diventa fallosa e il Mantova, mai domo, riesce a pareggiare con Yeboah su assist di Pierobon. Poi ai rigori il Renate conquista il meritato successo.

I calci di rigore del Renate sono stati trasformati da Menna, Ermacora, Morachioli, Angeli, Anghileri, Esposito, Maistrello. Parato il rigore di Baldassin.

Coppa Italia: Mantova-Renate, il tabellino

MANTOVA: Tosi; Ceresoli, Ghilardi (81′ Ingegneri), Panizzi, Darrel (46′ Silvestro); Cozzari (85′ Pinton), Ejjaki (99′ De Francesco), Messori; Fontana (81′ Pierobon), Yeboah, Paudice (64′ Rodriguez). A disp.: Chiorra, Malaguti, Iotti, Procaccio, Guccione, Mensah, Faina. All.: Corrent.

RENATE: Furlanetto; Anghileri, Menna, Angeli, Ermacora; Ghezzi (109′ Bertini), Esposito, Gavazzi (64′ Baldassin); Malotti (64′ Maistrello), Sorrentino, Morachioli. A disp.: Drago, D’Amato, Maccario, Ciarmoli, Zalli, Squizzato, Deleo, Rossetti, Colombini. All.: Dossena.

ARBITRO: Simone Gauzolino di Torino (assistenti: Sbardella di Belluno e Aletta di Avellino)

RETI: 52′ Paudice, 72′ Ermacora. Ts: 91′ Angeli, 113′ Yeboah

NOTE: Espulso al 79′ Messori per fallo, al 93′ Panizzi per proteste e al 111′ Sorrentino per fallo. Ammoniti: Cozzari, Ceresoli, Ghezzi, Darrel, Tosi, Bertini, Rodriguez, Esposito, Baldassin. Calci d’angolo: 9-8.