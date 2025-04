Un gol di Alberto Redaelli al 46’ del secondo tempo ha consentito alla Vis Nova Giussano di superare 1-0 in casa l’Ac Lissone e di conquistare il salto di categoria diretto in Eccellenza. La prodezza del neroverde ha griffato la volata tra la formazione giussanese ed il Seregno Fbc, con la capolista che ha terminato a quota settantacinque, un punto in più dei cugini, protagonisti di una imprevista rimonta nell’ultimo mese e mezzo, rimasta parziale. La compagine guidata da Gabriele Raspelli ha ottenuto ventitré vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte, dimostrandosi la più regolare come rendimento, al di là di qualche fisiologico alto e basso. Il suo percorso è stato tra l’altro impreziosito dall’approdo alla semifinale della Coppa Italia di categoria, dove a spegnere i suoi sogni è stato il Pianico.

Calcio: Speranza Agrate ed Ac Lissone approdano ai playoff

Sul terzo gradino del podio, con settanta punti, è salita la Speranza Agrate (che ha maramaldeggiato a Biassono, imponendosi 4-0, con marcature di Alessio D’Erchie, Matteo Ruggieri, Nicolò Bueti ed Andrea Borghi), mentre quarta si è piazzata l’Ac Lissone, fermatasi a sessantasei. Le due squadre saranno ora prim’attrici dell’unica semifinale della prima fase dei playoff, prevista ad Agrate sabato 10 maggio. La vincente sfiderà poi in trasferta sabato 17 maggio in finale il Seregno Fbc, che eviterà il passaggio della semifinale, grazie alle quattordici lunghezze di margine sul Lesmo, quinto, cinque in più della forbice massima prevista dal regolamento. In caso di parità al 90’, si qualificherà la meglio piazzata nella stagione regolare. Chi si aggiudicherà il tabellone, sarà poi inserito nel secondo turno, che contempla partite di sola andata, in un girone con le vincenti dei raggruppamenti A ed F, che darà la possibilità di un accesso all’Eccellenza alla prima classificata.

Calcio: Biassono e Pontelambraese di fronte nei playout

In coda, già retrocessi Cavenago ed Ardita Cittadella, i playout opporranno il Biassono e la Pontelambrese. Il doppio confronto è previsto domenica 11 maggio a Biassono e domenica 18 maggio a Pontelambro. A fronte di un numero identico di gol, a salvarsi sarebbero i comaschi, terminati avanti nella regular season.