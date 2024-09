Calcio, primo successo in campionato per il Seregno Fbc: Gentile, Lucente e Papapicco stendono la Speranza Agrate

Primo (e fondamentale) successo in campionato per il Seregno Fbc. Ad Agrate, al termine di un incontro molto bello e ben giocato da entrambe le contendenti, gli azzurri hanno piegato 3-2 la Speranza, una delle favorite al successo finale nel girone B del campionato di Promozione, riscattando il precedente passo falso casalingo contro il Castello Città di Cantù e conquistando così tre punti imprescindibili, per non ampliare a dismisura il distacco dal trio di testa, formato da Ars Rovagnate, Vis Nova Giussano e Lissone, ancora a punteggio pieno dopo tre turni. La gara ha fatto registrare progressi evidenti in casa seregnese, sia sul piano del gioco, sia per quanto riguarda la capacità del gruppo di soffrire e di aiutarsi nei momenti di difficoltà.

Calcio: Gentile, Carollo e Lucente a bersaglio nella prima frazione

Fabio Lucente esulta dopo il suo gol, il primo realizzato nella stagione del suo ritorno in azzurro, a dieci anni dalla sua prima esperienza

Al via, il tecnico ospite Gabriele Avella ha schierato per la prima volta nell’undici titolare Simone Bianchi, difensore centrale arrivato in estate dal Meda, che ha ripagato la fiducia del suo allenatore con una prestazione di livello. Al 5’ Simone Carollo ci ha provato di sinistro, ma Mirko Bizzi ha bloccato a terra. La situazione l’ha sbloccata al 14’ sul fronte opposto Antonio Gentile, che da una trentina di metri ha affrescato un capolavoro su punizione, colpendo il pallone di collo esterno con il destro ed incastrandolo sotto la traversa. Al 20’ Nicolò Bueti dal limite ha fatto sfilare la palla a lato. Tempo 4’ e, su un corner di Andrea Borghi, la retroguardia azzurra si è fatta sorprendere da alcuni rimbalzi anomali, con Andrea Fugazza che alla fine ha trovato il pertugio per servire il solissimo Simone Carollo: il centravanti, da un passo, ha così impattato. Qui Stefano Papapicco e compagni hanno svoltato, prendendo in mano le redini del match. Al 32’, su un traversone di Matteo Ferrari, Giacomo Sala ha alzato la sfera sopra la traversa, facendo temere ai suoi tifosi l’autorete. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, ancora Matteo Ferrari con il mancino ha spedito il cuoio sull’esterno della rete. Al 34’ Guido Landi si è opposto ad un tentativo in diagonale di Antonio Gentile. Gli ospiti sono quindi ripassati al 41’, quando Fabio Lucente ha raccolto un’apertura di Matteo Ferrari, si è accentrato e di destro ha ingannato Guido Landi, non irreprensibile nell’occasione.

Calcio: nella ripresa, decide un rigore trasformato da Papapicco

Una fase di gioco della ripresa

Il copione dell’avvio della ripresa è stato differente. Al 3’ Nicolò Bueti ha riprovato con il destro, senza inquadrare lo specchio della porta. All’8’, su una punizione dal limite, Manuel Farina ha visto la barriera avversaria saltare e l’ha infilata con un rasoterra, che si è insaccato. Anche in questo caso, i seregnesi hanno subito reagito ed al 13’ hanno costruito la loro miglior azione, con Stefano Papapicco che ha imbeccato Cristian Ferracane: il terzino dal fondo ha pescato a centro area Antonio Gentile, che ha mancato la girata sul più bello. Al 15’ Matteo Ferrari in area è stato trattenuto dall’ingenuo Andrea Borghi, che poi gli è successivamente franato addosso. L’arbitro Simone Meazza di Abbiategrasso ha concesso il rigore, scatenando le proteste dei locali: le immagini televisive hanno però confermato la fondatezza della decisione del direttore di gara. Sul dischetto, a sorpresa, si è presentato non Antonio Gentile, ma Stefano Papapicco, che ha trasformato di prepotenza. Le contestazioni successive reiterate, con un pugno alla sua panchina, hanno quindi prodotto l’espulsione del tecnico di casa Pietro Altarelli. Gli agratesi a questo punto hanno spinto sull’acceleratore, alla caccia del pareggio, ma la difesa azzurra ha retto. L’unico brivido vero lo ha regalato al 28’ Andrea Borghi, calciando alto di poco una punizione. Nel finale, Gabriele Avella, capendo la delicatezza del frangente, ha alzato il muro difensivo, richiamando Matteo Ferrari ed inserendo al suo posto William Meroni, che si è piazzato in mezzo a Jacopo Triveri e Simone Bianchi, aiutando i suoi a condurre in porto un risultato prezioso.

Calcio: ora al Ferruccio è atteso il Lesmo

Stefano Pappapicco festeggia con i compagni, dopo aver trasformato il rigore decisivo

Nel prossimo turno, domenica 29 settembre, alle 15.30, il Seregno Fbc ospiterà il temibile Lesmo.

Calcio: il tabellino del match

Una costruzione dal basso, con il portiere Mirko Bizzi protagonista

Speranza Agrate-Seregno Fbc 2-3

Marcatori: 14’ p.t. Gentile (Se), 24’ Carollo (Sp), 41’ Lucente (Se); 8’ s.t. Farina (Sp), 15’ Papapicco (Se).

Speranza Agrate: Landi; Bollini (23’ s.t. Sironi), G. Sala, Fugazza, Farina (36’ s.t. A. Sala); Pavan (15’ s.t. Ruggeri), Tchetchoua; Calzighetti (24’ s.t. Brusati), Bueti (29’ s.t. D’Erchie), Borghi; Carollo. A disp.: Marcandalli, Commissario, De Nicolò e Cerrina. All.: Altarelli.

Seregno Fbc: Bizzi; Ferracane, Triveri, Bianchi, Fumagalli (9’ s.t. Valtorta); Buccini (36’ s.t. Morello), Giambrone, Papapicco; Ferrari (29’ s.t. Meroni), Gentile (41’ s.t. Troiano), Lucente (19’ s.t. Citterio). A disp.: Guida, Cofrancesco, Spinelli e Cappellini. All.: Avella.

Arbitro: Meazza di Abbiategrasso.

Note: Farina (Sp), Giambrone (Se) e Morello (Se), tutti per gioco falloso; espulso Altarelli (all. Sp) al 15’ s.t. per un pugno alla panchina. Calci d’angolo: 9-4 per la Speranza Agrate. Recuperi: 2’ p.t., 5’ s.t.