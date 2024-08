Calcio Primavera: il Monza parte bene e vince col Lecce 3-2

In attesa del debutto della prima squadra nella nuova stagione di Serie A, il Monza Primavera vince la sua prima gara. II giovani biancossi battono 3-2 il Lecce e inizia il secondo storico campionato di Primavera 1 con una grande vittoria. Al 5’ il primo squillo è giallorosso. Metaj col destro dalla distanza prova ad impensierire Ciardi, ma la sfera termina di poco fuori. Il Monza risponde e solo un minuto dopo sfiora il vantaggio con Longhi, che davanti al portiere non riesce a trovare l’angolo vincente. I biancorossi alzano i giri del motore e attaccano con forza. Al 7’ prima Zanaboni, poi Berretta cercano la porta, ma la difesa avversaria alza il muro e si salva. Il gol è nell’aria e l’ottimo avvio di gara premia i padroni di casa. Al 15’ Zanaboni lanciato verso la porta supera la difesa avversaria, batte il portiere e firma la prima rete stagionale.

Calcio Primavera: il Monza parte bene e il Lecce prova a reagire

Il Lecce prova a reagire, ma il Monza è ben posizionato in campo ed è difficile trovare spazi. I biancorossi crescono con il passare dei minuti e prima al 38’, poi al 44’ vanno vicinissimi al gol del raddoppio con Longhi, che in entrambe le occasioni non riesce a concludere in rete e ad esultare. Nella ripresa il Lecce rientra in campo con uno spirito differente e al 4’ Vescan-Kodor servito in area colpisce la sfera di testa, ma Ciardi è reattivo e spedisce il pallone in calcio d’angolo.Al 10’ i giallorossi trovano la via del gol. Vescan-Kodor pescato in area di rigore non sbaglia e riporta il risultato in parità.

Calcio Primavera: il Monza parte bene e lo spettacolo del secondo tempo

I biancorossi reagiscono, tornano a rendersi pericolosi in avanti e al 20’ dopo un’azione capolavoro trovano il 2-1. L’intesa tra Martins e Longhi è perfetta, con quest’ultimo che servito davanti a Rafaila questa volta non sbaglia ed esulta con i compagni.Il Monza regala spettacolo e al 22’ cala il tris: Lupinetti parte in solitaria, supera la difesa avversaria e insacca il pallone in rete. Il Lecce prova a reagire e al 33’ accorcia le distanze con Bertolucci, che servito da Vescan-Kodor batte Ciardi e fa sperare ancora i suoi compagni.Nel finale il Monza si difende, mentre il Lecce prova a ripartire senza creare alcun pericolo alla retroguardia biancorossa. Termina 3-2.Nel prossimo turno, venerdì 23 agosto 2024 alle ore 17:30, AC Monza affronterà il Cagliari Calcio.

MONZA-LECCE 3-2

MARCATORI: 15’ pt Zanaboni (MON), 10’ st Vescan-Kodor (LEC), 20’ st Longhi (MON), 22’ st Lupinetti (MON), 33’ st Bertolucci (LEC)

AC MONZA: Ciardi, Colombo (Lupinetti 15’ st), Postiglione, Domanico, Martins (De Bonis 42′ st), Longhi (Gaye 27’ st), Diene, Berretta, Crasta (Bagnaschi 15’ st), Capolupo, Zanaboni (Nene’ 15’ st). A disposizione: Vailati, Bifulco, Pedrazzini, Romanini, Miani, Scaramelli. Allenatore: Oscar Brevi

US LECCE: Rafaila, Esposito, Addo Vernon, Pehlivanov (Pejazic 1′ st), Gorter (Minerva 40′ st), Winkelmann, Kovac (Yilmaz 34′ st), Metaj (Vescan-Kodor 1′ st), Ubani, Bertolucci, Denis (Agrimi 1′ st). A disposizione: Sakho, Verdosci, Russo, Pacia, Pantaleo, Perrone. Allenatore: Giuseppe Scurto

Ammoniti: Winkelmann (LEC), Esposito (LEC), Yilmaz (LEC), Berretta (MON), Gaye (MON), Nene’ (MON)

Arbitro: Sig. Andrea Zoppi (Sig. Mario Pinna – Sig. Marco Pilleri)