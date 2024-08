Calcio, prima sconfitta per il Seregno Fbc: gli azzurri cedono 2-1 al Saronno

Prima sconfitta nella sua ancor breve esperienza agonistica per il Seregno Fbc. A Saronno, sabato 24 agosto gli azzurri sono stati superati 2-1 dai padroni di casa, che si presenteranno con ambizioni da playoff al via del campionato di Eccellenza, al termine di una gara molto combattuta. Il kappaò non ha comunque scalfito la positiva impressione che ha regalato in questa prima settimana di lavoro il gruppo, che almeno per un tempo ha tenuto testa al prestigioso avversario, giocando alla pari.

Calcio: il primo tempo ha regalato le trame di gioco migliori

Un momento della prima frazione di gioco, con Pietro Valtorta in azione

Il tecnico Gabriele Avella, in attesa di poter contare anche sul difensore Simone Bianchi e sull’attaccante Cristian Troiano, in procinto di cominciare la loro preparazione con i compagni, ha scelto di schierare inizialmente una formazione molto vicina a quella indicata come la titolare, con Mirko Bizzi in porta, Cristian Ferracane, Jacopo Triveri, William Meroni e Pietro Valtorta in difesa, Antonio Buccini, Simone Giambrone e Stefano Papapicco in mediana, Matteo Ferrari, Antonio Gentile e Mattia Citterio in attacco. Il ghiaccio lo hanno rotto i varesini al 20’ grazie a Simone Pontiggia, che ha trasformato una punizione dalla distanza, confermando la sua abilità nei calci da fermo. La reazione dei brianzoli è stata apprezzabile ed il premio lo ha concretizzato al 28’ Antonio Buccini, a bersaglio con un bel diagonale mancino dal limite. Prima del riposo, però, proprio nel momento migliore degli ospiti, Giacomo Mammetti al 39’ ha infilato in girata il definitivo 2-1. Nella ripresa, Gabriele Avella ha inserito subito Jacopo Morello per Antonio Buccini e Fabio Lucente per Mattia Citterio, prima di attingere più avanti anche ad altre opzioni presenti in panchina. La gara ha visto gli azzurri, scesi in campo per l’occasione in maglia bianca, accusare strada facendo un po’ di fatica, complici il caldo ed il ritardo di preparazione in confronto ai locali, più volte vicini al terzo gol. Anche nel frangente più difficile, tuttavia, la formazione non ha mai perso la trebisonda ed ha saputo fronteggiare un rivale più in condizione.

Calcio: giovedì 5 settembre, alla Madonna della Campagna, la presentazione della squadra

Un intervento difensivo di William Meroni, per arginare l’ex Riccardo Vaglio

Il giro dei test precampionato si concluderà martedì 27 agosto, alle 20.30, quando al centro sportivo Seregnello di via Platone a Seregno sarà di scena il Bresso. Intanto, la società ha comunicato che la presentazione ufficiale della squadra è stata fissata per giovedì 5 settembre, alle 20, al parco della Madonna della Campagna di via Cagnola, nell’ambito del tradizionale appuntamento con la festa della Madonna della Campagna.