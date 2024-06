Calcio, nasce il Seregno Fbc: è la società che rappresenterà la città sui campi della Promozione

Fiocco azzurro, nel vero senso della parola, nel mondo sportivo brianzolo. Nella serata di venerdì 21 giugno, la rete che ha delegato Alfredo Varini a partecipare al bando promosso dal Comune di Seregno, per assegnare il titolo sportivo della società che, nella prossima stagione agonistica, rappresenterà la città sui campi calcistici del campionato di Promozione, nonché la gestione dello stadio Ferruccio e del centro sportivo Seregnello, ha battezzato la nascita del Seregno Fbc, il sodalizio che, se la procedura intrapresa arriverà al traguardo con successo, sarà affiliato alla Figc. «Si tratta -ha confermato Varini– di una nuova realtà, differente dall’Fbc Seregno che si è occupato nell’ultimo anno del settore giovanile. Del direttivo farà parte Claudio Pozzi, che si è dimesso da presidente dell’Fbc Seregno». La proprietà del neocostituito Seregno Fbc fa capo alla BE-Seregno, società che avrà l’onere della gestione degli impianti sportivi, creata dagli azionisti della Bifire di Desio e di una società di capitali, che per il momento ancora non è uscita allo scoperto. «Lunedì 17 giugno -ha aggiunto il delegato– abbiamo protocollato come rete i documenti necessari per l’ultimo step del bando, dopodiché ci è stata chiesta una precisazione. Ora siamo in attesa. La federazione ha concesso tempo fino a fine giugno all’amministrazione comunale, per inviare una pec indicando il nuovo soggetto da affiliare. Per questo, sottolineo che siamo di fronte ai giorni decisivi».

Calcio: in arrivo Cappellini, Buccini e Papapicco

Alfredo Varini, 62 anni, novese, azionista della desiana Bifire, è il solo candidato al bando per far ripartire il calcio a Seregno

Intanto, anche sul fronte mercato non mancano le novità. «L’interesse dei giocatori nei nostri confronti è tangibile -ha evidenziato nuovamente Varini-. In questi giorni, lo hanno manifestato anche Alessandro Cappellini, centrocampista classe 2005 in forza al Meda, Antonio Buccini, centrocampista classe 1999, che è reduce da un’esperienza al Calolziocorte, ed infine Stefano Papapicco, centrocampista classe 1996, che ha giocato nell’Arcellasco. Siamo soddisfatti di come ci stiamo muovendo e dell’attenzione degli atleti verso di noi». Cappellini, Buccini e Papapicco vanno ad aggiungersi al portiere Mirko Bizzi, classe 1999, al difensore Simone Bianchi, classe 1994, al centrocampista Simone Giambrone, classe 1995, all’esterno alto Fabio Lucente, classe 1993, nonché agli attaccanti Matteo Ferrari, classe 1997, ed Antonio Gentile, classe 1985, che saranno a disposizione del tecnico Gabriele Avella.