Calcio, Monza si tinge dell’Azzurro Under 19: Samuele Vignato convocato in Nazionale

C’è anche l’attaccante del Monza Samuele Vignato tra i 26 convocati dal tecnico Alberto Bollini per la nuova Italia Under 19, che mercoledì 10 agosto affronterà l’Albania a Coverciano in amichevole. Il giovane talento biancorosso raggiungerà il gruppo dopo la gara di Coppa Italia Monza-Frosinone, in programma domenica 7 agosto alle 21.15 all’U-Power Stadium.

Calcio, Vignato convocato in Nazionale Under 19

La Figc annota: “Ci eravamo lasciati un mese e mezzo fa in Slovacchia, all’avvincente cavalcata nell’Europeo interrotta dall’Inghilterra in semifinale ma valsa comunque il pass per il Mondiale Under 20 in programma il prossimo maggio in Indonesia. La nuova Nazionale Under 19 riparte con Alberto Bollini in panchina al posto di Carmine Nunziata, passato in Under 20 per guidare i ragazzi con cui ha centrato la qualificazione al Mondiale, e con un gruppo quasi tutto rinnovato“. Con l’Albania il tecnico Alberto Bollini potrà iniziare a fare le sue valutazioni in vista della prima fase di qualificazione al Campionato Europeo, che dal 21 al 27 settembre in Polonia vedrà l’Italia opposta ai padroni di casa, all’Estonia e alla Bosnia ed Erzegovina. Le prime due classificate del girone si qualificheranno alla Fase élite, che metterà in palio 7 posti per la fase finale del torneo in programma a Malta.