Serie A LIVE, Bologna-Monza 0-1: subito Maldini! Vantaggio biancorosso!

Primo tempo 0-1

4′ GOOOOOOOOOOOOOL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ha segnato Daniel Maldini! Apre e chiude la ripartenza! Clamorosa azione dei biancorossi, sponda e palla filtrante per Maldini, l’assist di Ciurria è perfetto e l’ex Milan è estramemente freddo davanti alla porta per il vantaggio biancorosso.

1′ Bocchetti conferma il 4-4-2 dell’ultima partita, per rimanere coperto, ma senza rinunciare a giocare. Classico schieramento con i tre trequartisti per il Bologna

Le formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1) Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaaard, Dominguez; Castro. All. Italiano

Monza (4-4-2) Turati; D’Ambrosio, Izzo, Carboni, Kyriakopoulos; Ciurria, Bondo, Bianco, Akpa Akpro; Maldini, Djuric. All. Bocchetti

Giornata di fondamentale importanza per la stagione del Monza. Nel ventunesimo turno del campionato di serie A, i biancorossi sono attesi dalla difficile trasferta a Bologna, dove li attende una delle formazioni più in palla, reduce dall’ottimo pareggio conquistato al Meazza di Milano contro l’Inter. I ragazzi di Salvatore Bocchetti hanno l’obbligo di dare continuità al successo sulla Fiorentina, che ha interrotto un lunghissimo digiuno e li ha rilanciati in chiave salvezza. Il fischio d’inizio è previsto alle 15.