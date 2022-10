Calcio: Leon Monza agli ottavi di Coppa Italia

Il Leon Monza si è guadagnato un posto negli ottavi di Coppa Italia del campionato di Eccellenza. Nella serata di mercoledì 12 ottobre, al Leon Arena di Vimercate, ha superato per 3-2, nel derby brianzolo, il Vis Nova Giussano. Ancora una volta mattatore del match è stato per gli arancionero capitan Mattia Bonseri, autore di una tripletta.

Sulla panchina del Leon ha debuttato il neo allenatore, ingaggiato lunedì 10 ottobre, Paolo Quartuccio, subentrato ad Alberto Motta, che ha lasciato il sodalizio dopo tre stagioni all’interno delle quali aveva ottenuto una promozione in serie D. La partita ha visto i padroni di casa avere il predominio nel primo tempo tanto da andare in gol per due volte a seguito di calcio d’angolo. Di tutt’altra fattura la ripresa col Vis Nova, che era in campo con i giocatori della juniores, prendere le redini dell’incontro e pervenire al pareggio. Ma in prossimità dello scadere su calcio di punizione il goleador Bonseri firmava il suo terzo sigillo e la fine della partita.

Calcio: Vis Nova paga l’inesperienza

In casa del Leon c’è stata soddisfazione per il passaggio del turno, ma non ha esaltato il comportamento della squadra in campo che avrebbe potuto fare meglio contro una formazione imbottita di ragazzi della juniores.

Sull’altro fronte l’allenatore Agostino Mastrolonardo ha commentato: “Decisamente non bene il primo tempo. In campo avevo mandato i giocatori con poco minuti nella gambe e hanno avuto paura tanto da far sopraffare su calci da fermo. Durante l’intervallo ho cercato di rincuorarli e infondere loro il coraggio di osare e hanno risposto rimettendo in parità il risultato. Poi hanno pagato la loro inesperienza su un calcio di punizione. Per sconfitto posso sentirmi soddisfatto della prova del secondo tempo dei miei giocatori”.

Calcio: Muggiò ko con la capolista Tritium

Il Muggiò di fronte alla capolista del girone B, Tritium ha dovuto arrendersi. I bianco blu di Trezzo sull’Adda hanno sbancato il “Superga 1949” con un poker di reti, lasciando poche chance ai brianzoli.

“Sapevo che la partita sarebbe stata in salito per noi – ha commentato mister Francesco Natobuono – e sul rettangolo di gioco s’è vista la differenza. La Tritium ha dimostrato di esserci superiore in tutto. Bravi loro ma i miei ragazzi hanno commesso degli errori banali sui quali dovrò lavorare per far si che non si debbano ripetere in campionato”.