Calcio: Laribi (Meda) appende le scarpette al chiodo, Base 96 su Giallonardo

I dirigenti delle società brianzole che gareggiano nei campionati regionali di calcio, archiviati gli ultimi impegni, hanno già intavolato trattative per approntare le formazioni che scenderanno in campo a settembre nella stagione agonistica 2024-2025.

Calcio: Laribi (Meda) appende le scarpette al chiodo, nuovo direttore sportivo del Fanfulla

La prima notizia, sotto diversi aspetti clamorosa, arriva da Meda dove Omar Laribi dopo aver dato il suo contributo per salvare l’Ac.Meda 1913 (Campionato Eccellenza) ha deciso di lasciare il campo per iniziare una nuova attività dietro la scrivania. L’Asd Fanfulla di Lodi (gareggia in Serie D) infatti ha scelto Laribi come nuovo direttore sportivo e lo ha ufficializzato con un comunicato: “Diamo il benvenuto ad Omar Laribi nuovo Direttore Sportivo per la stagione calcistica 2024/25. Un volto non nuovo tra le fila del Fanfulla, visto che ha vestito la nostra maglia già in passato indossando anche la fascia di capitano”.

Calcio: Laribi (Meda) appende le scarpette al chiodo, «un onore tornare a Lodi»

Il comunicato riporta anche dichiarazioni di Laribi: «Sono contentissimo dell’accoglienza, la proposta è arrivata dopo una chiacchierata e fin da subito ho sentito tanta fiducia. Quando ho rivisto lo scorcio di campo dello stadio dalla strada mi è venuto un brivido, attraversare il cancello mi ha fatto tornare in mente i tanti momenti magnifici vissuti. Per me è un onore e ora un dovere essere qui». Omar Laribi, classe 1986, nella sua lunga carriera calcistica ha indossato le maglie di Olginatese, Pro Sesto, Milano City, Fanfulla e da ultimo Meda.

Calcio: in Serie D, l’ex Folgore Espinal al Real Calepina

Sempre in Serie D, girone B, dopo l’arrivo sulla panchina della Folgore Caratese dell’allenatore Filippo Carobbio (è nato ad Alzano Lombardo il 15 ottobre 1979, e da calciatore vanta una carriera da professionista con diverse presenze in Serie A ed anche per aver indossato le maglie di alcune società tra cui Varese, Genoa, Siena e Spezia), un’altra notizia ha destato scalpore: riguarda Vinicio Espinal che allenerà la Real Calepina. La società bergamasca ha scelto il tecnico che, nell’ultima stagione, ha guidato Folgore Caratese e Gozzano. Prende il posto di Daniele Capelli, che dopo due anni ha lasciato la Real. Questo il comunicato del club: “Real Calepina è lieta di ufficializzare la figura di Vinicio Espinal in qualità di nuovo allenatore della Prima squadra. Dopo un’eccellente carriera da giocatore Pro e gli esordi in panchina a Mapello, il mister dominicano classe 1982 ha ricoperto il ruolo di vice allenatore nella Primavera della Lazio prima di intraprendere nuovamente la brillante carriera da capo allenatore con Ospitaletto (playoff in Eccellenza da neopromossa), Folgore Caratese e Gozzano (solida salvezza in D)”.

Calcio: l’ex Seregno Alessandro alla Pro Palazzolo

Ancora in Serie D colpaccio della Pro Palazzolo che ha annunciato l’arrivo di Danilo Alessandro. L’attaccante, classe 1988, protagonista in Lombardia con le maglie di Seregno e Lumezzane dove ha vinto il campionato, torna nella nostra regione dopo le annate al sud per indossare la maglia di una società che punta decisamente alla promozione in Serie C.

Calcio: Eccellenza, Base 96 su Giallonardo? Varaldi al Saronno

Hanno iniziato a muoversi anche le società che militano nell’Eccellenza. Innanzitutto il Saronno che con il direttore generale Marco Proserpio e il DS Andrea Cavallini dopo aver ingaggiato l’allenatore Marco Varaldi, nell’ultimo campionato sulla panchina del Base 96 Seveso, hanno pronto un rinforzo tra i pali, dove arriverà il classe 1999 Roberto Barlocco. Quest’anno a Gavirate in Promozione e, in passato, anche in Serie D con il Seregno.

A Seveso manca soltanto l’annuncio ufficiale ma secondo radio mercato il Base 96 affiderà la panchina ad Alessandro Giallonardo che avrà al suo fianco Francesco Pelucchi, già suo vice nelle annate in Svizzera e preparatore atletico a Brera ed a Menaggio. Per Giallonardo il salto di due categorie è più che meritato per quanto fatto nell’ultima stagione e mezza. Dove ha riportato il Luino in Promozione, vincendo la Coppa Lombardia nella finale contro il Badalasco.