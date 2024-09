Calcio, la Folgore Caratese rinnova capitan Arpino e prepara il debutto in campionato

Alla vigilia della prima giornata del campionato di serie D, in programma domenica 8 settembre, la Folgore Caratese ha annunciato l’ingaggio di tre calciatori e soprattutto di aver prolungato il contratto del difensore centrale Antonio Arpino (è il capitano della squadra biancoazzurra) fino al 30 giugno 2026.

Calcio: Arpino ha prolungato fino al 2026

Antonio Arpino

Arpino è nato a Vico Equense, località dell’area metropolitana di Napoli, il 17 novembre del 1995, ha mosso i primi passi nel vivaio della Juve Stabia. Prima esperienza in serie D, nel girone H, con la Sarnese. In maglia granata una sola stagione, la 2017-’18, prima della parentesi tra i professionisti in serie C con il Matera. Poi il ritorno tra i dilettanti con la maglia del Portici prima, della Caronnese e del Legnano poi, per oltre 160 presenze in D. Nella stagione 2022-’23 con i lilla ha realizzato 7 reti nelle 37 apparizioni in campionato, dimostrandosi un difensore centrale di estrema versatilità, doti riconfermate nella scorsa stagione in Brianza.

Calcio: arrivano Ferrandino, Mazzone e Rebaudo

L’inserimento nell’organico dei tre calciatori è stato confermato con un comunicato, nel quale si afferma che “per la stagione 2024/25 è stato acquisito a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Daniele Ferrandino, Alessio Mazzone e Riccardo Rebaudo. In particolare, Daniele Ferrandino, esterno destro mancino classe 1999, arriva in biancazzurro dopo l’ottima stagione disputata in forza all’Arconatese, in cui ha siglato 10 reti in 33 presenze. Alessio Mazzone, terzino destro classe 2005, cresciuto nelle giovanili del Napoli con cui ha esordito in Primavera, arriva in Brianza dopo aver effettuato la preparazione estiva con il Giugliano. Riccardo Rebaudo, centrocampista classe 2005, fresco di promozione in serie C con l’Alcione Milano nella passata stagione, arriva ad arricchire la rosa di mister Carobbio”.

Calcio: primo avversario in campionato sarà il Magenta

In Brianza c’è attesa per questo per partita tra la rinnovata formazione della Folgore Caratese con il Magenta di mister Lorenzi, neopromosso in serie D. Il fischio d’inizio è alle 15 di domenica 8 settembre, alla Sportitalia Arena di via Dante Alighieri a Verano Brianza.