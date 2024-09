Calcio, la Folgore Caratese interrompe la striscia di vittorie: il Sangiuliano City la ferma sull’1-1

Primo pareggio in questa stagione per la Folgore Caratese di mister Carobbio, che dopo due vittorie di fila conquistate a spese di Arconatese e Nuova Sondrio è stata bloccata alla SportItalia Arena dal Sangiuliano City. I brianzoli, dopo aver sbloccato il risultato con il giovane trequartista Cocola, non sono riusciti a concretizzare la loro superiorità tecnica. In attacco si è sentita l’assenza di Simeri, costretto a rimanere in infermeria per un infortunio. Nel secondo tempo il Sangiuliano è apparso più aggressivo, riuscendo a pareggiare con Cogliati e, soprattutto, ad archiviare la sconfitta subita nel derby con il Sant’Angelo.

Calcio: mercoledì 2 ottobre Carobbio e i suoi sono attesi a Palazzolo sull’Oglio

Il quinto turno del campionato, iniziato venerdì 27 settembre con il successo della Pro Sesto per 3-2 sulla Pro Palazzolo e proseguito nel pomeriggio di sabato 28 settembre con altre partite, si completerà domenica 29 settembre con altri quattro match. Mercoledì 2 ottobre alle 18 la Folgore Caratese tornerà ancora in campo: a Palazzolo sull’Oglio nella sesta giornata affronterà in trasferta la squadra allenata da mister Marco Didu.

Calcio: il tabellino del match

Folgore Caratese-Sangiuliano City 1-1

Marcatori: 14′ p.t. Cocola (F), 19′ s.t. Cogliati (S).

Folgore Caratese: Salvalaggio, Mazzone (9′ s.t. Salducco), Arpino, Bigolin, Codraro, Rebaudo, Maspero (25′ s.t. Matteucci), Mazzarani, Ferrandino, Rosa (27′ s.t. Ngom), Cocola (38′ s.t. Forchigone). A disp.: Spada, Balamotis, Camilleri e Previtali. All.: Carobbio.

Sangiuliano City: Libertazzi, Rettore, Toninelli, Varoli, Ciuffo (1’ s.t. Malanchini), Palesi (1’ s.t. Barzago), Lupano, Mecca (7’ s.t. Catania), Premoli, Cocuzza (29′ s.t. Vassallo), Cogliati (41′ s.t. Cazzaniga). A disp.: Carriello, Cravino, Nisticò e Konate Diagne. All.: Albertini.

Note: ammoniti Codraro (F), Arpino (F), Mazzarani (F), Bigolin (F), Rebaudo (F), Lupano (S), Carriello (S).

Arbitro: Fresu di Sassari.