Calcio: la Domi Monza spera nel ripescaggio e intanto si rivoluziona

Categoria nuova, squadra nuova. Questo, perlomeno, è nelle speranze de La Dominante, approdata alla fase a gironi dei playoff. Ma il primo posto del girone a tre, lasciapassare per il passaggio in Promozione, se l’è portato via l’Atletico Villongo, seguito dallo Sporting Club Goito. Alla squadra nerazzurra, terza classificata con un solo punto nel proprio raggruppamento, ora non resta altro che sperare nel ripescaggio. Un’ipotesi fondata, legata comunque agli spazi che si apriranno grazie a rinunce e fusioni. La “Domi”, in classifica generale titolare dell’ottava posizione su 12 formazioni, deve dunque aspettare e sperare.

Intanto, la dirigenza dominantina sta allestendo una rosa capace di confrontarsi su entrambi i fronti. In pratica, in caso di mancato ripescaggio, la nuova “Domi” dovrà essere in grado di poter puntare nuovamente al salto di categoria. Nell’eventualità di un passaggio in Promozione a scoppio ritardato, possibilità da verificare nei prossimi giorni, dovrà essere attrezzata per ben figurare in un campionato maggiormente competitivo, non frequentato dalla stagione 2014-2015.

Calcio: la Domi Monza spera nel ripescaggio, chi se ne va e chi si ritira

Di certo c’è che Giuseppe Bertuccini, mister riconfermato per la terza annata di fila, dovrà gestire un organico completamente rivoluzionato rispetto a quello precedente. L’elenco dei partenti comprende infatti il portiere Simone Fermini, Lorenzo Lettieri, Riccardo Quarenghi, Stefano Artioli, Nicolò Banti, Federico Isaia, Achille Mantovani, Andrea Ammirato, Simone Curiale. Sono intenzionati ad appendere le scarpe al chiodo Mauro Patti, Tommaso Confalonieri e Andrea Viganò. Dalla compagine juniores verranno promossi in prima squadra il portiere Alessandro Crespi (2007), i difensori Paolo Malaspina (2006), Riccardo Vago (2006), il centrocampista Alberto Gelosa (2006). L’attaccante Marco Nae (2007), già a segno nello scorso campionato di Prima categoria, è stato confermato.

Della lista dei confermati fanno parte Marco Doto, Stefano Cei, Simone Paganelli, Tommaso Vertemati, Cristian Motta, Andrea Borsotti, Davide Lardera, Alberto Mornata, Andrea Lamperti, Riolfo Davide, Alessio Greco e Pietro Vircillo. Gli elementi in arrivo dovrebbero essere nove: un portiere, quattro difensori, due centrocampisti e altrettanti attaccanti. «Intendiamo allestire – spiega il direttore sportivo Mauro Sala – una squadra più esperta e più forte tecnicamente. Punteremo anche su giocatori che hanno già calcato i campi di Promozione».