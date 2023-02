Calcio, il Seregno pareggia in casa contro il Ponte San Pietro

Quarto risultato utile consecutivo e quarta gara senza subire reti per il Seregno, che però contro il Ponte San Pietro non è andato oltre il pareggio per 0-0, fallendo ancora una volta l’appuntamento con la vittoria casalinga, che manca ormai da sette turni. Al Borgonovo di Giussano, sede scelta per la concomitanza della gara al Ferruccio di Seregno tra Sangiuliano City e Lecco, i brianzoli hanno disputato un buon primo tempo, vedendosi annullare in apertura per fuorigioco un gol di Christian Silenzi, prima che al 27’ Kevin Bright timbrasse la traversa con una botta da centro area. Nella ripresa la contesa è stata più combattuta che bella, con i padroni di casa vicini alla rete al 23’ con una punizione di Michel Panatti, deviata in tuffo da Stefano Mangiapoco, prima che al 27’ Roberto Sala concludesse di poco alto per gli ospiti. Nel recupero, le espulsioni prima di Michele Messina tra gli orobici e poi di Andrea Bosco tra i locali non hanno mutato la situazione.

Serie D: ora la trasferta sul campo della Caronnese

Una fase del match

Il pareggio incamerato ha lasciato immutata la situazione in classifica, con il Seregno che continua a stazionare in zona playout a quota venticinque, con due lunghezze di ritardo sulla dodicesima posizione, la prima che garantirà a fine torneo la salvezza diretta, senza fare calcoli sul margine di punti sulla squadra che si dovrebbe affrontare nello spareggio. Domenica 12 febbraio, alle 14.30, gli azzurri sono attesi sul campo della Caronnese, fanalino di coda del girone B.

Serie D: il tabellino della partita contro il Ponte San Pietro

Il Seregno ha costruito le sue occasioni migliori nel primo tempo

Seregno-Ponte San Pietro 0-0

Seregno: Bonadeo; Santambrogio, Konatè, Magli, Bosco; Valtulini (19’ s.t. Henin), Bright, Panatti, Eberini; Silenzi (31’ s.t. Iurato), Ortolini. A disp.: De Bono, Rusconi, Consonni, Zangrillo, Cattaneo, Cappadonna e Goffi. All.: Di Gioia.

Ponte San Pietro: Mangiapoco; Baggi, Messina, Scaringi, Kritta (11’ s.t. Picozzi); Ferreira Pinto (47’ s.t. Ardenghi), Selvatico, Albani (17’ s.t. Bertoli), Sala (38’ s.t. D’Arcangelo); Longo (30’ s.t. Valli), Capelli. All.: Brognoli.

Arbitro: De Paolini di Legnano.

Note: ammoniti Magli (S), Kritta (P), Albani (P) e Messina (P) per gioco falloso, Scaringi (P) per proteste. Espulsi: Messina (P) al 46’ s.t. per fallo a gioco fermo su Bright e Bosco (S) al 49’ s.t. per somma di ammonizioni (entrambe per gioco falloso). Calci d’angolo: 4-2 per il Ponte San Pietro. Recuperi: 2’ p.t., 6’ s.t.