Calcio, il Seregno Fbc si avvicina al raduno: la nuova società lancia la campagna abbonamenti

Dopo un’attesa lunga un anno, a seguito della mancata iscrizione del 1913 Seregno al campionato di Eccellenza nella scorsa estate, la piazza calcistica di Seregno è pronta a riaccedere i motori. Il Seregno Fbc, neonata società iscritta al torneo di Promozione, comincerà la preparazione al centro sportivo Seregnello di via Platone a Seregno venerdì 16 agosto. Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 9, per la consegna del materiale agli atleti, che poi sosterranno subito il primo allenamento agli ordini del tecnico Gabriele Avella, tra le 9.30 e le 11.30. Seguirà quindi una seconda seduta nel tardo pomeriggio. Tre sono al momento le amichevoli già fissate: martedì 20 agosto, alle 19.30, al Seregnello, contro l’Olginatese, giovedì 22 agosto, alle 20, sempre al Seregnello, con avversario il Cinisello, e sabato 24 agosto, alle 20.30, a Saronno, al cospetto del Saronno. La dirigenza è al lavoro per definire un ultimo test, che nelle intenzioni potrebbe essere calendarizzato martedì 27 agosto, con un rivale da individuare.

Calcio: il debutto ufficiale in Coppa Italia contro la Colicoderviese

L’esordio ufficiale è previsto in Coppa Italia sul campo della Colicoderviese: il match sarà disputato a Colico domenica 1 settembre, alle 16. Le due formazioni sono inserite nel girone 11, insieme alla Cob 91. Il raggruppamento sarà introdotto mercoledì 28 agosto, alle 20.30, dal confronto a Cormano tra Cob 91 e Colicoderviese e chiuderà poi mercoledì 18 settembre, alle 20.30, con quello tra gli azzurri e la Cob 91 allo stadio Ferruccio. In campionato, invece, i ragazzi allenati da Gabriele Avella saranno tra i protagonisti del girone B, insieme ad Ardita Cittadella Como, Ars Rovagnate, Biassono, Calolziocorte, Cantù Sanpaolo, Castello Città di Cantù, Cavenago, Civate, Colicoderviese, Concorezzese, Grentarcardia Dolzago, Lesmo, Ac Lissone, Olimpic Trezzanese, Pontelambrese, Speranza Agrate e Vis Nova Giussano.

Calcio: lo scout manager Abdalla non nasconde le ambizioni

«Si tratta di un girone tosto -ha commentato lo scout manager Alessandro Abdalla-, sicuramente sulla carta il più equilibrato della categoria. Ce la vedremo con squadre come Ac Lissone, Vis Nova Giussano, Lesmo e Speranza Agrate, che hanno investito per vincere. Per quanto ci riguarda, il nostro obiettivo è quello di riportare il prima possibile Seregno in Eccellenza. Anzi, il mio sogno è una doppietta campionato-Coppa Italia». L’analisi è quindi proseguita: «Rispetto ad altri gironi, questo è quello che più di tutti consentirà ai tifosi di esserci vicini con facilità, poiché chi più chi meno le nostre avversarie sono tutte della zona. Sia il mister che io conosciamo molto bene le nostre rivali e non ci nascondiamo, pur sapendo che per chi incontreremo il match contro il Seregno sarà il match dell’anno. I ragazzi dovranno essere bravi a capire che sono in una piazza che ha una storia unica a questi livelli e, di conseguenza, anche ambizioni che non possono essere taciute. Siamo fiduciosi».

Calcio: via alla campagna abbonamenti per le gare di campionato

Intanto, al link bit.ly/abbonamentoseregnofbc è già possibile prenotare gli abbonamenti alle gare di campionato, che poi andranno pagati e ritirati ai botteghini dello stadio Ferruccio, in occasione delle partite casalinghe. Due le opzioni disponibili: la tessera per assistere a tutti i diciassette incontri in programma, al costo di 90 euro, oppure un carnet per sei gare, che comporta il versamento di 30 euro.