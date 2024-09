Calcio, il Seregno Fbc saluta la Coppa Italia vincendo: Gentile e Triveri piegano la Cob 91 con un poker

Primo successo nella sua ancor breve storia per il Seregno Fbc. Al Ferruccio, mercoledì 18 settembre gli azzurri hanno superato 4-0 la Cob 91, in un match valido per il girone 11 della Coppa Italia di Promozione, competizione dalla quale entrambe le contendenti erano già eliminate prima di scendere in campo, avendo perso gli scontri diretti con la ColicoDerviese. L’affermazione è comunque servita per restituire un po’ di autostima alla squadra allenata da Gabriele Avella, dopo la sconfitta interna in campionato della domenica precedente contro il Castello Città di Cantù ed in vista della difficile trasferta di domenica 22 settembre (ore 15.30) sul terreno di gioco della Speranza Agrate.

Calcio: protagonista della scena Gentile, autore di una tripletta

Simone Bianchi, all’esordio, impegnato in impostazione

Al via, tra i padroni di casa ha fatto il suo debutto stagionale Simone Bianchi, uno dei fiori all’occhiello del mercato estivo, schierato al centro della difesa. Il ghiaccio lo ha rotto dopo 5’ Antonio Gentile, che ha trasformato un rigore, concesso per un fallo di Mattia Lazazzera su Matteo Ferrari. Il raddoppio lo ha firmato sempre Antonio Gentile allo scadere del primo tempo, insaccando di testa un cross dalla sinistra dello stesso Matteo Ferrari. Il bomber brianzolo ha completato la sua opera al 12’ della ripresa, quando con un pallonetto ha freddato Mattia Radicula in uscita, andando a bersaglio per la terza volta. Nel finale, su suggerimento di Simone Giambrone, Jacopo Triveri ha incornato il poker.

Calcio: il tabellino del match

Matteo Ferrari in possesso di palla

Seregno-Cob 91 4-0

Marcatori: 5’ p.t. Gentile (S) su rigore, 45’ Gentile (S); 12’ s.t. Gentile (S), 37’ Triveri (S).

Seregno: Bizzi; Ferracane (28’ s.t. Spinelli), Triveri, Bianchi (13’ s.t. Valtorta), Fumagalli; Morello, Giambrone, Papapicco (24’ s.t. Cappellini); Ferrari (13’ s.t. Lucente), Gentile (19’ s.t. Troiano), Citterio. A disp.: Guida, Cofrancesco, Meroni e Barbuto. All.: Avella.

Cob 91: Griffini (1’ s.t. Radicula); Salomoni (24’ s.t. Perani), Anelli, Lazazzera, Benhaoua (1’ s.t. Patete); Dell’Anna, Tremolada, Caldarone, Stegagnini (17’ s.t. Elli); Stucchi (1’ s.t. Reina), Siviero. A disp.: Bonoldi, Arienti, Toniolo e Leo. All.: Provasi.

Arbitro: Panaino di Busto Arsizio.

Note: ammoniti Giambrone (S) e Perani (C) per gioco falloso, Fumagalli (S) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo: 14-3 per il Seregno. Recuperi: 1’ p.t., 3’ s.t.