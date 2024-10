Calcio, il Seregno Fbc ripropone la Ghost Cup: al Seregnello arrivano anche Inter, Milan e Monza

Seregno Fbc, in veste di organizzatore e padrone di casa, Alcione Milano, Como, Inter, Lecco, Milan, Monza e Torino. Sono le società che venerdì 1 novembre, al centro sportivo Seregnello di via Platone a Seregno, saranno protagoniste della seconda edizione della Ghost Cup, competizione giovanile riservata alle categorie Under 9 professionisti ed Under 10. Il regolamento prevede un girone all’italiana, al termine del quale sarà decretata la squadra vincitrice. Il programma aprirà alle 9.30 e si concluderà con le premiazioni, nel tardo pomeriggio. Le partite saranno articolate in due tempi, da 10’ l’uno.

Ghost Cup: campione uscente della manifestazione è il Monza

Andrea Colpani alla premiazione un anno fa, tra Antonio Santorelli, a sinistra, e Claudio Pozzi, a destra

Nel 2023, l’appuntamento fu promosso dall’Fbc Seregno, la società che ha traghettato il movimento calcistico seregnese nell’anno di assenza dai campionati Seniores, per iniziativa di Claudio Pozzi e di Antonio Santorelli. Sul primo gradino del podio salì il Monza, un successo impreziosito dalla partecipazione alla premiazione di Andrea Colpani, trequartista biancorosso, nel frattempo accasatosi alla Fiorentina.