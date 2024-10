Calcio, il Seregno Fbc rilancia le sua ambizioni: una tripletta di Lucente stende l’Ardita Cittadella

Vittoria e prezioso passo in avanti nella classifica del girone B del campionato di Promozione per il Seregno Fbc, che a quota tredici punti, appaiato a Cantù San Paolo e Concorezzese, si è portato ad una sola lunghezza di distanza dall’Ars Rovagnate, quarta, ed a tre dal Castello Città di Cantù, terzo. Il match contro l’Ardita Cittadella, giocato allo stadio Ferruccio di Seregno e non a Figino Serenza, dopo l’inversione di campo chiesta in extremis dai comaschi, ha consentito agli azzurri di cancellare la brutta prestazione precedente contro l’Ars Rovagnate e di immagazzinare un’iniezione di autostima importante.

Calcio: Lucente sblocca la partita di testa nel primo tempo

Un’azione difensiva di Alessandro Cofrancesco, davanti alla panchina di Gabriele Avella

Al via, il tecnico Gabriele Avella ha modificato l’undici di partenza, inserendo Alessandro Fumagalli e Jacopo Triveri al posto di Pietro Valtorta e William Meroni in difesa, mentre a centrocampo Antonio Buccini ha rilevato Jacopo Morello e davanti Mattia Citterio è stato affiancato a Fabio Lucente, con Matteo Ferrari a supporto ed il rientrante Antonio Gentile inizialmente in panchina. Il primo brivido lo hanno regalato al 2’ gli ospiti, con Andrea Righetto che da destra ha trovato Matteo Barbaro, la cui incornata insidiosa è stata neutralizzata in tuffo da Mirko Bizzi. Il ghiaccio lo ha rotto all’8’ Fabio Lucente, che è svettato su un cross al bacio di Matteo Ferrari da destra ed ha insaccato. La reazione ospite è stata circoscritta alla punizione calciata al 17’ da Mattia Forno, che Mirko Bizzi ha bloccato senza difficoltà. Alla mezz’ora, Matteo Ferrari di sinistro ha spedito la palla sull’esterno della rete. Al 36’, dopo una combinazione con Fabio Lucente, nuovamente Matteo Ferrari ha mancato di un nulla il bersaglio grosso.

Calcio: nella ripresa, due acuti ancora di Lucente chiudono i conti

Il giovane Alessandro Cappellini impegnato a metà campo nell’addomesticare la sfera

Nella ripresa, al 1’ Alessandro Fumagalli da sinistra ha imbeccato Matteo Ferrari, che con il mancino ha fatto sibilare la sfera vicino alla traversa. Al 6’, in una tambureggiante azione nell’area comasca, innescata da un’iniziativa di Fabio Lucente, Luca Carlotti si è superato per negare il gol ad Antonio Buccini. I seregnesi non si sono però persi d’animo ed appena 1’ più tardi sono passati con Fabio Lucente, il cui diagonale ha trovato la sporcatura indispensabile di Alessandro Napolitano. Il numero undici ha quindi completato la sua recita al quarto d’ora, firmando la sua personale tripletta dopo un veloce ribaltamento di fronte. Attorno alla mezz’ora, il subentrato Antonio Gentile si è quindi fatto vivo, prima con una punizione preda di Luca Carlotti, poi con un destro spentosi a lato. Nel finale, Luca Manfrin ha fallito la rete della bandiera, alzando troppo il suo pallonetto a tu per tu con Mirko Bizzi, prima che il portiere si opponesse a mano aperta ad un bel tentativo di Andrea Righetto.

Calcio: nel turno infrasettimanale, al Ferruccio arriverà il Biassono

L’esultanza dei giocatori dell’Fbc, dopo il terzo gol di Fabio Lucente

Mercoledì 30 ottobre, alle 20.30, gli azzurri torneranno in campo allo stadio Ferruccio, dove riceveranno la visita del Biassono.

Calcio: il tabellino del match

Una fase di gioco della prima frazione

Seregno-Ardita Cittadella 3-0

Marcatori: 8’ p.t. Lucente (S); 7’ e 15’ s.t. Lucente (S).

Seregno: Bizzi; Cofrancesco (35’ s.t. Spinelli), Triveri, Bianchi, Fumagalli; Buccini (18’ s.t. Morello), Giambrone, Papapicco; Ferrari (27’ s.t. Cappellini); Lucente (20’ s.t. Gentile), Citterio (30’ s.t. Troiano). A disp.: Guida, Curatolo, Meroni e Valtorta. All.: Avella.

Ardita Cittadella: Carlotti; Di Stefano (22’ s.t. Basso), Napolitano, Azzoni, Annunziata; Mangeruca (15’ s.t. Marmo), Bernasconi (5’ s.t. Molteni), Barbaro (15’ s.t. Manfrin); Righetto, Longoni (24’ s.t. Dugoni), Forno. A disp.: Galimberti, Davì, Abidouch e Lancellotti. All.: Crippa.

Arbitro: Mauri di Lecco.

Note: Buccini (S), Citterio (S), Mangeruca (A) e Di Stefano (A), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 4-4. Recuperi: 1’ p.t., 5’ s.t.