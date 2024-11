Calcio, il Seregno Fbc ribalta l’Ac Lissone e lo aggancia al secondo posto

La miglior prestazione della stagione ha consentito al Seregno Fbc di piegare l’Ac Lissone e di agganciarlo al secondo posto del girone B del campionato di Promozione, a quota diciannove punti, otto in meno della capolista Vis Nova Giussano, sconfitta per la prima volta dalla Speranza Agrate. La gara ha registrato un predominio indiscusso dei padroni di casa, che hanno avuto il solo torto di concretizzare meno di quanto avrebbero dovuto.

Calcio: ospiti in vantaggio nel primo tempo con Catta

Il seregnese Bianchi palla al piede nella prima frazione

Al via, il tecnico azzurro Gabriele Avella ha confermato quella che ormai è la formazione base, con il capitano Stefano Papapicco in veste di playmaker e Matteo Ferrari dietro le due punte. Al 2’, su un corner dello stesso Matteo Ferrari respinto della difesa ospite, si è avventato Simone Giambrone, che di sinistro ha costretto Marco Porro a superarsi, per deviare la sfera. Al 6’, dopo una volata, Michele Cesana con il mancino ha impegnato Mirko Bizzi. Al 10’, Matteo Ferrari ha servito una palla d’oro a Fabio Lucente, che con il piatto destro ha spedito alle stelle. Al 16’ un velo di Fabio Lucente ha innescato Antonio Gentile, che si è visto murare la prima conclusione da Andrea Meggiarin, mentre il secondo tentativo è sfilato a lato. Tempo 2’ e gli ospiti sono passati inaspettatamente con Salvatore Catta, che ha finalizzato a centro aerea un’azione iniziata sull’out sinistro da Fabio Eguelfi. I locali hanno reagito ed al 26’ Stefano Papapicco ha mancato di poco il bersaglio su punizione. Al 27’, dopo un traversone di Michele Cesana dalla destra, una mischia ha aperto la strada a Jacopo Loew, che dal limite si è visto la strada sbarrata da Mirko Bizzi. Al 32’ Stefano Papapicco ha innestato il turbo e tagliato a fette la retroguardia lissonese: sul più bello, però, il suo diagonale si è alzato troppo ed ha così graziato Marco Porro. Al 37’ Fabio Lucente ha liberato Matteo Ferrari davanti a Marco Porro: dopo il controllo, il numero dieci ha concluso di destro, spedendo sopra la traversa.

Calcio: Buccini e Ferrari firmano la rimonta nella seconda frazione

Un disimpegno difensivo ospite dopo l’intervallo

Nella ripresa, con Pietro Valtorta subito in campo tra i padroni di casa, al posto di Alessandro Fumagalli, al 4’ Fabio Eguelfi ha sfiorato il raddoppio, concludendo di sinistro dalla lunghissima distanza: il cuoio ha lambito per pochi centimetri l’incrocio dei pali. Qui della scena si è impadronito il Seregno Fbc, che al 7’ ha impattato con Antonio Buccini, bravo nel superare Marco Porro al volo di sinistro, in coda ad un tentativo di Fabio Lucente ribattuto. All’8’ Simone Giambrone ha innescato Matteo Ferrari, che di sinistro non ha inquadrato il bersaglio grosso. Al 13’ Stefano Papapicco ha smarcato Matteo Ferrari, che dopo alcuni metri palla al piede, ha insaccato in diagonale. Al quarto d’ora ci ha provato ancora Fabio Eguelfi, ma la sua botta dalla distanza è stata imprecisa. Al 19’ Matteo Ferrari ha imbucato per Fabio Lucente, che ha calciato debolmente, permettendo a Marco Porro di salvarsi in tuffo. Al 20’ Stefano Papapicco ha suggerito per Antonio Gentile, che ha cercato di piazzare la sfera di destro sul palo lungo, senza però riuscirci. Al 28’ il neo entrato Lorenzo Curia ha tentato di sorprendere dal fondo Mirko Bizzi, che ha risposto presente. Nel finale, gli azzurri hanno controllato, con gli ospiti che, nonostante la generosità, non si sono mai resi pericolosi.

Calcio: la Concorezzese prossima avversaria del Seregno Fbc

L’ex Cavalli in possesso di palla

Nel prossimo turno, il Seregno Fbc sarà impegnato domenica 10 novembre, alle 14.30, sul campo della Concorezzese.

Calcio: il tabellino del match

I giocatori di casa festeggiano il provvisorio pareggio di Buccini

Seregno Fbc-Ac Lissone 2-1

Marcatori: 18’ p.t. Catta (L); 7’ s.t. Buccini (S), 13’ Ferrari (S).

Seregno Fbc: Bizzi; Cofrancesco (33’ s.t. Ferracane), Triveri, Bianchi, Fumagalli (1’ s.t. Valtorta); Buccini (39’ s.t. Meroni), Papapicco, Giambrone; Ferrari (35’ s.t. Morello); Lucente, Gentile (26’ s.t. Citterio). A disp.: Guida, Spinelli, Cappellini e Troiano. All.: Avella.

Ac Lissone: Porro; Meggiarin, Nova (23’ s.t. Curia), Ricci, Eguelfi (26’ s.t. Schiavina); Loew (14’ s.t. Cavalcante), Cavalli (29’ s.t. Pollutri), Prato; Cesana, Catta, Fossati (23’ s.t. Gorla). A disp.: Biginato, Calderoni, Zappa e Bucci. All.: Iotti.

Arbitro: Galimi di Milano.

Note: ammoniti Buccini (S), Citterio (S), Morello (S), Cavalli (L), Nova (L) e Curia (L) per gioco falloso, Porro (L) per proteste. Calci d’angolo: 9-4 per il Seregno Fbc. Recuperi: 2’ p.t., 5’ s.t.