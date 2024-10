Calcio, il Seregno Fbc pareggia ancora: contro l’Ars Rovagnate Papapicco e Buccini evitano il passo falso

Ancora un pareggio per il Seregno Fbc, che nella settima giornata del girone B del campionato di Promozione non è riuscito ad andare oltre il 2-2 casalingo contro l’Ars Rovagnate. La divisione della posta ha mantenuto gli azzurri ai margini della zona playoff, mentre la capolista Vis Nova Giussano, ancora a punteggio pieno, viaggia ormai con cinque lunghezze di vantaggio sul Lissone ed il Città di Castello Cantù, secondi. Il match ha evidenziato qualche difficoltà di troppo da parte dei ragazzi allenati da Gabriele Avella, che hanno subito i comaschi per un’ora, prima di una reazione d’orgoglio che ha consentito loro di strappare almeno un punto nel finale.

Calcio: primo tempo sofferto, con Papapicco a segno nel finale

L’esultanza di Papapicco, di spalle, dopo la rete del pareggio

Senza l’infortunato Antonio Gentile, il mister Gabriele Avella in avvio ha schierato titolare Christian Troiano, supportato in avanti da Matteo Ferrari e Fabio Lucente, mentre dietro è stato William Meroni ad affiancare Simone Bianchi. All’8’, il primo squillo è stato di Leonardo Rigamonti, che ha impegnato Mirko Bizzi in diagonale. Gli ospiti hanno rotto il ghiaccio al 23’, quando Federico Palvarini ha insaccato una punizione di sinistro dal limite, con un tocco morbido che ha scavalcato la barriera. Sulle ali dell’entusiasmo, l’Ars ha sfiorato il raddoppio al 25’, scheggiando la traversa con un tentativo dalla distanza di Federico Mercuri. Al 27’ il numero 10 è andato alla conclusione di sinistro, senza inquadrare la porta. Al 32’, con i locali ancora in confusione, Leonardo Rigamonti è partito in progressione, ma non è riuscito ad inquadrare la porta. La reazione azzurra si è intravista al 35’, quando dall’out mancino Pietro Valtorta ha imbeccato Christian Troiano, che di testa ha girato a lato. Inaspettato, il pareggio seregnese si è concretizzato al 44’ grazie al capitano Stefano Papapicco, che è svettato su una punizione di Matteo Ferrari dalla sinistra ed ha incornato nel sacco.

Calcio: nella ripresa il botta a risposta tra Palvarini e Buccini

Una fase di gioco della seconda frazione

Nella ripresa, Gabriele Avella ha inserito subito Mattia Citterio e Jacopo Triveri, lasciando negli spogliatoi Jacopo Morello e William Meroni. L’Fbc ha continuato però a fare in conti con un avversario in palla, che al 16’ ha rimesso la testa avanti per merito nuovamente di Federico Palvarini, che ha risolto un’azione prolungata davanti a Mirko Bizzi, originata da un traversone di Leonardo Rigamonti dalla sinistra, sul quale Pietro Valtorta ha mancato in prima battuta la chiusura, determinando la mischia decisiva. I padroni di casa hanno provato a rialzarsi al 27’, quando Matteo Ferrari ha però strozzato la conclusione con il mancino, fallendo il bersaglio grosso. Alla mezz’ora, al termine di uno sfondamento rugbystico per intensità, il neo entrato Antonio Buccini ha trovato la parità, facendo rotolare il cuoio nel sacco da sottomisura. Nel rush conclusivo, i seregnesi hanno cercato i tre punti, ma i comaschi si sono difesi con ordine ed il 2-2 non è più cambiato.

Calcio: nel prossimo turno trasferta a Figino Serenza

Un tentativo di impostazione di William Meroni, davanti alla panchina di Gabriele Avella

Nel prossimo turno, il Seregno Fbc domenica 27 ottobre, alle 14.30, sarà di scena a Figino Serenza contro l’Ardita Cittadella.

Calcio: il tabellino dell’incontro

Matteo Ferrari prova a condurre un’azione di attacco dei suoi

Seregno-Ars Rovagnate 2-2

Marcatori: 23’ p.t. Palvarini (A), 44’ Papapicco (S); 16’ s.t. Palvarini (A), 30’ Buccini (S).

Seregno: Bizzi; Cofrancesco (19’ s.t. Ferracane), Meroni (1’ s.t. Triveri), Bianchi, Valtorta; Morello (1’ s.t. M. Citterio), Giambrone, Papapicco; Ferrari, Troiano (19’ s.t. Buccini), Lucente. A disp.: Guida, Fumagalli, Spinelli, Curatolo e Cappellini. All.: Avella.

Ars Rovagnate: Brivio; Zanin, Galbiati, Pennati, Panzeri; F. Mercuri (46’ s.t. Brusadelli), Ferrario; Palvarini (33’ s.t. Politi), Redaelli (27’ s.t. Zuffi), Rigamonti (38’ s.t. T. Citterio); Dorato (47’ s.t. S. Mercuri). All.: Zilietto.

Arbitro: Bresciani di Bergamo.

Note: ammoniti Bianchi (S), Meroni (S), Galbiati (A) e Dorato (A) per gioco falloso, Papapicco (S) ed Avella (all. S) per proteste. Calci d’angolo: 5-0 per l’Ars Rovagnate. Recuperi: 0’ p.t., 5’ s.t.