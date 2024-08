Calcio, il Seregno Fbc pareggia anche con il Cinisello: buona la prestazione degli azzurri

Secondo test precampionato e secondo pareggio per il neonato Seregno Fbc. Giovedì 22 agosto, al centro sportivo Seregnello di via Platone a Seregno, di fronte ad un pubblico numeroso, gli azzurri hanno impattato 0-0 con il Cinisello, formazione neopromossa in Eccellenza, forte dell’apporto in panchina del viceallenatore Daniele Grassi, ex difensore che con il 1913 Seregno ha disputato cinque stagioni, lasciando un ottimo ricordo nella tifoseria. La squadra ha offerto nuovamente una buona impressione, nonostante qualche avvicendamento deciso in partenza, rispetto alla precedente uscita contro l’Olginatese, dal tecnico Gabriele Avella, per dare modo a tutti gli atleti di immagazzinare minuti nelle gambe.

Calcio: Lucente e Piccirillo vicini al gol nella ripresa

Al via, i padroni di casa si sono presentati con Manuel Guida tra i pali, Cristian Ferracane, Jacopo Triveri, William Meroni ed Alessandro Fumagalli in difesa, Jacopo Morello, Simone Giambrone ed Antonio Buccini in mezzo, Matteo Ferrari, Mattia Citterio e Fabio Lucente davanti. Il primo tempo ha visto un predominio degli azzurri, che però non sono riusciti a sbloccare il risultato. Nella ripresa, più equilibrata, le occasioni migliori le hanno avute per i locali Fabio Lucente, che non è riuscito a trovare la girata vincente da posizione favorevole, e per gli ospiti Nicolò Piccirillo, che ha colpito il palo. Ora l’Fbc tornerà in campo sabato 24 agosto, alle 17.30, affrontando in trasferta il Saronno.

Calcio: l’Ars Rovagnate prima avversaria degli azzurri in campionato

Intanto, la federazione ha reso noto il calendario del girone B del campionato di Promozione. Stefano Papapicco e compagni esordiranno domenica 8 settembre, alle 15.30, sul campo dell’Ars Rovagnate, prima di ricevere domenica 15 settembre al Ferruccio il Cantù San Paolo.