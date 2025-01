Calcio, il Seregno Fbc fa visita al Città di Castello Cantù: c’è da riscattare la sconfitta dell’andata

L’obiettivo è vendicare sportivamente la sconfitta subita nel girone di andata, quando l’esordio assoluto della nuova società allo stadio Ferruccio si tradusse in un inaspettato kappaò, con gli ospiti capaci di imporsi 2-0. L’impegno che attende il Seregno Fbc domenica 19 gennaio, alle 15, a Vighizzolo di Cantù, sarà però tutt’altro che semplice. Il Città di Castello dispone infatti di un ottimo organico e, dopo una fase di flessione, domenica 12 gennaio ha griffato un’autentica impresa, espugnando 2-0 Lesmo. Al contrario, gli azzurri non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 interno contro il Calolziocorte, consentendo alla capolista Vis Nova di aumentare a sei lunghezze il suo vantaggio. Stefano Papapicco e compagni, secondi in solitaria, dovranno ora guardarsi concretamente anche dal ritorno della Speranza Agrate, che ha sconfitto il Cantù San Paolo ed agganciato al terzo posto proprio il Lesmo.

Calcio: l’analisi del momento di Alessandro Abdalla

«Ripensando alla partita contro il Calolziocorte -ha commentato lo scout manager Alessandro Abdalla-, mi sento di evidenziare la crescita della nostra fase difensiva. Lo prova il fatto che i nostri avversari sono stati realmente pericolosi unicamente all’ultimo secondo e che, da mese a questa parte, con l’arrivo di Davide Lozza, abbiamo subito un solo gol a Trezzano Rosa, peraltro in una situazione particolare, con una segnalazione di fuorigioco fatta dall’assistente arbitrale che aveva condizionato tutti». Il riferimento di Abdalla qui è stato all’opportunità costruita a tempo scaduto da Emmanuel Bakal, bloccato con un capolavoro da Mirko Bizzi, che ha evitato la beffa e pareggiato i conti con il collega Stefano Barbieri, che una ventina di minuti prima si era a sua volta superato per sbarrare la strada a Stefano Baldan. «Nella costruzione -riprende lo scout manager-, siamo stati invece un po’ lenti e ci siamo affidati troppo al lancio lungo, finendo spesso con l’incappare nella trappola del fuorigioco, mentre le nostre caratteristiche sono più indirizzate al fraseggio. In attacco, l’assenza di Fabio Lucente, che aveva la febbre, ed i problemi alla caviglia di Mattia Citterio hanno ridotto le opzioni, impedendo al mister di provare soluzioni alternative. Dispiace che la Vis Nova abbia allungato di nuovo, ma è positivo che abbiamo guadagnato un punto su Ac Lissone e Lesmo».

Calcio: la presentazione del match a Cantù

Il focus si concentra infine sulla gara di Cantù: «Il Città di Castello è una formazione giovane, che corre molto e ben allenata. Giocheremo su un terreno in sintetico e dovremo saperci adattare. I nostri avversari arrivano dall’exploit esterno sul Lesmo e perciò servirà la massima attenzione. Il campionato è ancora molto aperto e, domenica dopo domenica, alla luce dell’equilibrio che il girone evidenzia, anche le squadre in ritardo in classifica possono tenere testa a quelle davanti. Io sono comunque molto fiducioso».