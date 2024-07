Calcio, il Seregno Fbc fa scattare il suo conto alla rovescia: il raduno è previsto il 16 agosto

Mancano meno di tre settimane alla prima campanella dell’anno per il Seregno Fbc, una campanella sognata a lungo dalla sua tifoseria, che sancirà il definitivo ritorno sulla scena agonistica, dopo l’esilio cui la piazza è stata costretta dall’uscita di scena del 1913 Seregno. Il raduno al Seregnello, che introdurrà la preparazione all’avventura da vivere sui campi della Promozione, è infatti previsto venerdì 16 agosto. «I ragazzi -spiega il presidente Alfredo Varini– sosterranno da subito due sedute al giorno. I tempi per trovare la giusta condizione sono abbastanza stretti, ma sono fiducioso. Ormai anche a questi livelli, che non sono quelli professionistici, gli atleti sono soliti adottare comportamenti da elogiare e sanno mantenere la forma, al di là del fatto che l’agenda preveda o meno impegni ufficiali nell’immediato».

Calcio: attesa per il sì ufficiale della Figc all’affiliazione della nuova società

La nuova società vive il frangente all’insegna della parola attesa: «L’attesa è un po’ il filo conduttore della nostra esperienza. L’attesa ci ha accompagnati nelle settimane del bando comunale, soprattutto verso la sua parte finale, quando abbiamo aspettato il documento di aggiudicazione della centrale unica di committenza della Provincia di Monza e Brianza. E l’attesa ci accompagna in questo momento. Stavolta attendiamo che la federazione certifichi la nostra affiliazione: non penso ci siano margini per colpi di scena negativi, ma non abbiamo certezze sulla tempistica». L’inserimento del Seregno Fbc nella Promozione lombarda dovrebbe richiedere una modifica del format, con uno dei gironi della categoria che passerà da sedici a diciotto squadre e sarà completato dal ripescaggio di un sodalizio dalla Prima categoria. Per questo, però, serve il sì della Figc nazionale e non solo del suo comitato regionale. Tutto comunque dovrebbe risolversi in tempi ragionevolmente brevi.

Calcio: c’è fiducia nella capacità del gruppo di trovare subito la quadra

«Noi -prosegue Varini– abbiamo fatto la nostra parte. L’organico è da parecchio al completo e parte del gruppo ha già cominciato a sostenere qualche seduta di allenamento al Seregnello. Martedì 23 luglio, sono andato a cena in città con alcuni collaboratori ed ho avuto la sorpresa di trovare nello stesso ristorante i ragazzi che cenavano insieme con mister Gabriele Avella. Non ero al corrente del loro appuntamento, che mi ha fatto molto piacere. Significa che sta nascendo qualcosa di bello sul piano umano, qualcosa che sarà utile soprattutto all’inizio, quando probabilmente dovremo lavorare molto, per trovare quegli automatismi che servono, un compito più difficile per noi rispetto ad altri, poiché partiremo completamente da zero». Avella, durante la stagione, potrà contare sull’apporto di uno staff composto dal suo vice Roberto Bonfanti, dal preparatore dei portieri Massimo Mambretti e dal preparatore atletico Gabriele Brambilla. Il team manager sarà infine Mirko Raccosta.