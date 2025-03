Il Seregno Fbc ha calato il poker. Nel turno infrasettimanale sul campo del Biassono, gli azzurri hanno infatti conquistato la quarta affermazione consecutiva, soffrendo forse più del previsto contro un avversario apparso migliore di quanto non dica la classifica, che lo vede impegnato nella lotta per la salvezza. Gli ospiti hanno così conservato il secondo posto, con cinquantasei punti, sei in meno della capolista Vis Nova Giussano, piegata in casa dal Cantù San Paolo, mentre Ac Lissone e Speranza Agrate continuano a tallonarli al terzo posto, attardati di una sola lunghezza.

Calcio: Lucente subito a segno al primo tentativo

Un momento della prima frazione di gioco

Al via, senza gli squalificati Stefano Papapicco ed Antonio Gentile, fermati per un turno dal giudice sportivo per cumulo di ammonizioni, il tecnico seregnese Gabriele Avella, un ex, ha scelto Jacopo Morello e Simone Giambrone per comporre la linea mediana con Stefano Baldan, mentre davanti si è affidato a Fabio Lucente e Mattia Citterio, portando in panchina Simone Pontiggia, non al meglio per problemi muscolari. L’abbrivio è stato subito emozionante. Al 2’, Matteo Ferrari ha imbucato per Fabio Lucente, che in perfetta solitudine ha freddato Alessio Castelli in uscita. Il gol ha messo le ali agli azzurri, che al 5’ hanno sfiorato il raddoppio. Dopo uno sfondamento a sinistra di Pietro Valtorta, Mattia Citterio da un passo ha concluso in diagonale, ma sulla linea decisiva è stata l’opposizione di Fabio Lora. Al 7’ ci ha provato con il mancino Stefano Baldan, ma il suo tentativo è stato respinto da Alessio Castelli. Al 18’, in coda ad una rapida combinazione con Simone Giambrone, Jacopo Morello ha strozzato il suo tentativo, permettendo ad Alessio Castelli di salvarsi. Al 20’ i padroni di casa si sono fatti vivi con Tommaso Diani, ma Mirko Bizzi è stato vigile. Al 27’ Stefano Baldan ha imbeccato Mattia Citterio, che è andato a sbattere su Alessio Castelli. Al 35’ Luca Poledri ha messo in movimento Adam Bamba, che ha fatto da sponda per Alessandro Cappellini: il destro del giovane ex si è però perso altissimo.

Calcio: Lora, Ferrari e Dell’Occa a bersaglio nella ripresa

Un tentativo offensivo del Biassono nella ripresa

Nella ripresa il copione, poco alla volta, è mutato. Al 7’, su un lancio di Simone Bianchi, Matteo Ferrari si è smarcato di tacco, ma il suo diagonale è stato contenuto da Alessio Castelli, che poi ha replicato sul successivo tapin di Fabio Lucente. Al 15’ un break di Jacopo Aceto ha liberato Alessandro Cappellini, che con una botta di destro ha costretto Mirko Bizzi a rifugiarsi in corner. Sul successivo tiro dalla bandierina di Alessandro Politi, la palla è sfilata in una mischia ed è terminata sul palo. La difesa ospite è quindi rimasta colpevolmente ferma, permettendo a Fabio Lora di incornare da un passo nel sacco sulla prosecuzione dell’azione. I locali qui hanno preso coraggio e prima Alessandro Cappellini al 20’ e successivamente Alessandro Ceccarelli al 25’ hanno impegnato dalla distanza Mirko Bizzi. A cambiare il corso del match è stata la decisione di Gabriele Avella di innalzare il tasso tecnico offensivo dei suoi, inserendo Simone Pontiggia per Simone Giambrone. Proprio l’ex Saronno al 26’ ha trovato il corridoio giusto per Matteo Ferrari, che è penetrato in area e, da sottomisura, ha battuto Alessio Castelli. Al 35’ lo stesso Matteo Ferrari ha appoggiato per Fabio Lucente, che ha estratto dal cilindro un diagonale debole, consentendo ad Alessio Castelli di rimediare. Al 40’ Alessandro Ceccarelli ha provato a sorprendere Mirko Bizzi con una punizione dalla fascia destra: il portiere ha rimediato, smanacciando sulla traversa. Allo scadere, il sipario lo ha fatto scendere Marco Dell’Occa, altro neo entrato, che ha capitalizzato una manovra tambureggiante, che ha coinvolto anche Stefano Baldan e Simone Pontiggia, realizzando di sinistro il suo primo gol in azzurro.

Calcio: il programma del prossimo turno

Davide Lozza imposta un’azione degli azzurri nel primo tempo

Nel prossimo turno, domenica 16 marzo il Seregno Fbc ospiterà la Concorezzese, mentre il Biassono riceverà il Cavenago. I due match inizieranno alle 14.30.

Calcio: il tabellino del match

Una fase di gioco concitata a centrocampo nel primo tempo

Biassono-Seregno Fbc 1-3

Marcatori: 2’ p.t. Lucente (S); 16’ s.t. Lora (B), 26’ Ferrari (S), 45’ Dell’Occa (S).

Biassono: Castelli; Diani, Lora, Polledri, Ceccarelli (42’ s.t. Cenetti); Shala, Rosa (29’ s.t. Zhuja), Cappellini; Aceto, Politi, Bamba. A disp.: Drago, Lauri, Giugno, Crisetti, Paino, Medici e Viviani.

Seregno Fbc: Bizzi; Cofrancesco (20’ s.t. Ferracane), Lozza, Bianchi, Valtorta; Morello (18’ s.t. Buccini), Baldan, Giambrone (24’ s.t. Pontiggia); Ferrari (38’ s.t. Triveri); Citterio (27’ s.t. Dell’Occa), Lucente. A disp.: Guida, Mazzucchelli, Curatolo e Fumagalli. All.: Avella.

Arbitro: Labbrodoro di Gallarate.

Note: ammoniti Diani (B), Shala (B), Polledri (B), Lozza (S) e Buccini (S) per gioco falloso, Valtorta (S) per proteste. Calci d’angolo: 6-5 per il Biassono. Recuperi: 1’ p.t., 4’ s.t.