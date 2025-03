Il Renate espugna il campo dell’Arzignano e con il sesto risultato utile consecutivo (cinque vittorie e un pareggio) supera un avversario che ha lottato sino alla fine. Seppur soffrendo nella ripresa, i nerazzurri hanno portato a casa tre preziosissimi punti, che li collocano temporaneamente al quarto posto in classifica a fianco dell’Albinoleffe e in attesa quindi dei risultati delle tre partite in programma sabato 29 marzo e delle altre previste nella giornata di domenica 30 marzo (tra queste ci sono alle 12.30 Atalanta Under 23-Padova e alle 15 Pro Vercelli-Vicenza).

Calcio: il dettaglio dell’exploit in terra veneta

Leonardo De Leo in azione

Al Dal Molin di Arzignano, il Renate ha meritato la vittoria gestendo il gioco con sicurezza per un’ora, ma anche con grande determinazione, dopo aver sbloccato il punteggio nei primi minuti con Michele Calì, bravo ad approfittare di un errore di impostazione della retroguardia veneta, e poi raddoppiando con una prodezza del giovane attaccante Lorenzo De Leo. Nella fase finale del match i veneti, specie dopo l’ingresso in campo di Lunghi, hanno letteralmente cambiato l’atteggiamento ma l’argine brianzolo ha retto, anche grazie alle parate decisive di Tommaso Nobile. Il Renate ora può sognare dopo un cambio di modulo scelto varato dall’allenatore Luciano Foschi, utile per marciare a testa alta nella ambita zona playoff.

Calcio: il prossimo avversario sarà la Triestina

Prossima partita del Renate domenica 6 aprile, alle 17.30 allo stadio Mino Favini di Meda con la Triestina.

Calcio: il tabellino del match

Arzignano-Renate 1-2

Marcatori: 12’ p.t. Calì (R); 10’ s.t. De Leo (R), 15’ Minesso (A).

Arzignano (3-5-2): Manfrin; Shiba, Milillo, Boffelli; Cariolato, Lakti (14’ s.t. Barba), Bordo (14’ s.t. Fofana), Benedetti (40’ s.t. Jallow), Bernardi; Minesso, Mattioli (14’ s.t. Lunghi). A disposizione: Lotto, Zanella, Rossoni, Menabò, Di Virgilio, Brevi, Toniolo, Campesan. All.: Bianchini.

Renate (3-4-2-1): Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Eleuteri (16’ s.t. Mastromonaco), Vassallo (16’ s.t. Bonetti), Esposito (33’ s.t. Siega), Ghezzi (33’ s.t. Anghileri); Delcarro, Calì; De Leo (24’ s.t. Plescia). A disposizione: Ombra, Gardoni, Marchetti, Bocalon, Mazzaroppi, Pellizzari, Ziu. All.: Foschi.

Arbitro: Castellano di Nichelino 5. Note: ammoniti Milillo (A), Benedetti (A), Vassallo (R) e Siega (R). Angoli: 8-4. Recupero pt: 1’, st: 4’.