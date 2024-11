Calcio, il Renate non sa più vincere: l’Arzignano strappa un pareggio al Città di Meda

La prestazione delle due squadre che si sono affrontate allo stadio Città di Meda-Mino Favini si specchia nel risultato finale, che ha visto la supremazia dei difensori e la scarsa propensione offensiva degli attaccanti. Il Renate brillante e capace di offrire emozioni attraverso il bel gioco, ammirato soprattutto nella prima fase del campionato, si è visto solo a tratti, per cui diventa persino problematico commentare l’involuzione di una squadra che non vince dallo scorso 4 ottobre, quando ha espugnato il Rigamonti-Ceppi di Lecco.

Calcio: solo tre pareggi e quattro sconfitte nell’ultimo mese e mezzo

Da quel giorno la squadra nerazzurra ha disputato sette partite: quattro le ha perse (in una di queste addirittura ha subito quattro reti dall’Atalanta Under 23!), tre le ha pareggiate, segnando soltanto tre gol e subendone dieci. L’Arzignano che ha presentato in campo gli ex Eral Lakti e Alessio Nepi ha raccolto un punto indispensabile per ottenere il quinto risultato utile consecutivo.

Calcio: il prossimo turno prevede la trasferta a Trieste

Prossima partita del Renate venerdì 22 novembre a Trieste.

Calcio: il tabellino del match

Renate – Arzignano 0 – 0

Renate (4-3-1-2): Nobile 5,5; Anghileri 6, Pellizzari 6,5, Auriletto 6, Riviera 6; Delcarro 5,5, Vassallo 5,5, Siega 5,5 (45’ s.t. Mazzaroppi s.v.); Plescia 6; Bocalon 6 (22’ s.t. Di Nolfo 5,5), De Leo 5,5 (14’ s.t. Egharevba 5,5). A disp.: Ombra, Bartoccioni, Eleuteri, Gardoni, Esposito, Bonetti, Ghezzi, Ciarmoli e Regonesi. All.: Monguzzi 6 (squalificato Foschi).

Arzignano (3-5-2): Boseggia 6; Rossoni 6, Milillo 6, Boffelli 6; Boccia 6 (34’ s.t. De Zen s.v.), Lakti 5,5, Bordo 6 (27’ s.t. Cerretelli 6), Antoniazzi 5,5, Cariolato 5,5; Benedetti 5,5 (15’ s.t. Mattioli 6), Nepi 5,5 (34’ s.t. Lunghi s.v.). A disp.: Manfrin, Zanella, Rossi, Centis, Stefanoni, Toniolo, Campesan e Verduci. All.: Bianchini 6.

Arbitro: Liotta di Castellamare di Stabia 6,5.

Note: paganti 250, incasso non comunicato. Ammoniti De Leo (R), Antoniazzi (A) e Vassallo (R). Corner: 6-5 per il Renate.