Calcio, il Renate incamera il primo pareggio: contro il Caldiero termina 0-0

Primo pareggio in questo campionato per il Renate, bloccato dal Caldiero, una squadra che si è difesa con ordine, concedendo poche possibilità agli attaccanti nerazzurri di battere a rete. La partita tutto sommato non ha offerto particolari emozioni ed i portieri hanno svolto con bravura il loro compito. Nel primo tempo, quando entrambe le squadre hanno cercato di imporre il proprio gioco, gli interventi più importanti sono stati effettuati da Tommaso Nobile del Renate (14’ su tiro di Gattoni e al 28’ su conclusione di Marras) e da Alessandro Giacomel del Caldiero, che al 42’ ha deviato un perentorio colpo di testa del giovane attaccante De Leo, chiamato a finalizzare una splendida azione tra Vassallo e Anghileri.

Calcio: nel turno infrasettimanale, i nerazzurri saranno di scena a Padova

Tommaso Nobile, portiere del Renate

Mercoledì 30 ottobre il Renate sarà di nuovo in campo: la squadra di mister Foschi alle 20.45 affronterà in trasferta la capolista Padova, formazione allenata da Matteo Andreoletti tecnico emergente con un passato anche sulla panchina del Seregno, in serie D.

Calcio: il tabellino del match

RENATE-CALDIERO 0-0

RENATE (4-3-1-2): Nobile 6,5; Anghileri 6,5, Spedalieri 6, Auriletto 6, Riviera 5,5; Delcarro 6, Vassallo 6, Siega 6 (18’ s.t. Mazzaroppi 6); Di Nolfo 6,5 (33’ s.t. Bonetti s.v.); Plescia 6,5 (25’ s.t. Egharevba 6), De Leo 6 (18’ s.t. Bocalon 6). A disposizione: Ombra, Bartoccioni, Eleuteri, Gardoni, Ghezzi, Pellizzari, Ciarmoli, Regonesi. All.: Foschi 6

CALDIERO (4-5-1): Giacomel 6,5; Mazzolo 5,5 (16’ s.t. Pelamatti 6), Gecchele 6, Gobetti 6,5, Baldani 6; Marras 6 (40’ s.t. Amoh s.v.), Gattoni 6,5, Filiciotto 6 (40’ s.t. Furini s.v.), Fasan 5,5 (24’ s.t. Lanzi 6), Mondini 5,5; Cazzadori 5,5 (24’ s.t. Zerbato 6). A disposizione: Kuqi, Aldegheri, Personi, Quaggio, Florio, Cissè. All.: Soave 6

ARBITRO: Iacobellis di Pisa 5,5

NOTE: paganti 300, incasso non comunicato. Ammoniti Riviera, Spedalieri, Mazzolo, Plescia, Gecchele, Auriletto. Angoli 5-4