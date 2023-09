Calcio, il Renate spadroneggia ma spreca: Baldassin riacciuffa la Pro Vercelli

Alla prima in casa il Renate convince, ma è troppo sprecone ed è costretto a inseguire il risultato. La Pro Vercelli si presenta allo stadio Mino Favini di Meda con in panchina l’ex allenatore Andrea Dossena e come punta centrale un altro ex, Alessio Nepi, e per poco non ottiene il bottino completo, salvo una prestazione decisamente sotto le righe. Il Renate nel primo tempo ha concesso solo un colpo di testa a Nepi al 10’, finito alto sopra la traversa, mentre la squadra di Pavanel ha sprecato con Sorrentino che a tu per tu con il portiere ha messo la palla a lato su imbeccata di Rolando (il migliore dei neroazzurri). I padroni di casa hanno sempre avuto il pallino del gioco e al 33’ si sono visti annullare un gol per presunto fuorigioco di Currarino e al 44’ su calcio d’angolo il portiere Rizzo ha mancato la palla e Possenti ha schiacciato troppo il pallone di testa che si è impennato ed è stato messo fuori pericolo dalla difesa della Pro.

Serie C: entrambi i gol realizzati nella ripresa

Nella ripresa il ritmo del gioco è calato, ma le occasioni del Renate non sono mancate tant’è che al 7’ Bracaglia ha colpito la traversa dopo un’azione personale mentre al 34’ Auriletto ha colpito un palo. Gli ospiti hanno sfruttato al meglio una cavalcata di Maggio che ha messo in mezzo un pallone dato per fuori che Condello ha spinto in rete, dopo il tuffo a vuoto di Fallani. Il Renate è riuscito solo in extratime a pareggiarla con Baldassin, che ha deviato nel sacco dopo una discesa sulla sinistra. Prossimo appuntamento con il Renate impegnato in trasferta sul campo della Pergolettese sabato 16 settembre.

Serie C: il tabellino del match

RENATE – PRO VERCELLI 1-1

Marcatori: 15’ s.t. Condello (PV), 47’ Baldassin (R)

Renate (4-3-3): Fallani 5,5; Amadio 6 (dal 13’ s.t. Nicolini 6), Auriletto 6, Possenti 6,5, Bracaglia 7; Garetto 6,5 (dal 14’ s.t. Baldassin 7), Esposito 6 (dal 13’ s.t. Gasperi 6), Currarino 5,5 (dal 29’ s.t. Procaccio 6); Rolando 7, Sorrentino 5,5, Sartore 5,5 (dal 35’ s.t. Tremolada s.v.). A disposizione: Ombra, Alcibiade, Mondonico, Ciarmoli, Gobbo, Bianchimano. Allenatore: Pavanel 6,5

Pro Vercelli (4-3-3): Rizzo 6; Iezzi 6, Fiumanò 6, Camigliano 6, Rodio 5,5; Santoro 5,5 (dal 9’ s.t. Haoudi 6), Emmanuello 6, Iotti 6 (dal 34’ s.t. Louati s.v.); Petrella 5,5 (dal 9’ s.t. Condello 6,5), Nepi 5 (dal 35’ s.t. Comi s.v.), Maggio 6,5 (dal 43’ s.t. Carosso s.v.). A disposizione: Valentini, Spavone, Contaldo, Gheza, Rutigliano, Niang, Parodi, Seck, Pesce, Sarzi Puttini. Allenatore: Dossena 5,5

Arbitro: Zoppi di Firenze 5

Note: paganti 330, incasso non comunicato. Ammoniti: Santoro (P) e Fiumanò (P). Angoli: 7-3