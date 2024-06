Calcio, il nuovo Seregno prende forma: arrivano Bianchi, Lucente e Giambrone

Simone Bianchi, difensore classe 1994, in uscita dal Meda, con esperienze nella Pro Lissone e nel Mariano, nonché i due ex Simone Giambrone, centrocampista classe 1995, che ha vissuto parentesi anche con Fenegrò, Cabiate e Muggiò, e Fabio Lucente, laterale classe 1993, reduce da un’avventura con l’Universal Solaro. È il tris d’assi che contribuirà a definire l’organico della nuova società, che a partire dalla prossima stagione agonistica rappresenterà Seregno sui campi della Promozione. La conferma, fatta salva l’esigenza di un rispetto del regolamento, che ancora impedisce la formalizzazione dei tesseramenti, è arrivata da Alfredo Varini, l’imprenditore delegato dalla rete che ha voluto la rinascita del calcio in città, dopo la scomparsa dalla scena del 1913 Seregno.

Calcio: per Lucente e Giambrone si tratta di un ritorno

Fabio Lucente nel 2013, con la maglia del 1913 Seregno

Per Giambrone e Lucente, come detto, si tratterà di un ritorno al Ferruccio: entrambi hanno infatti già vestito all’inizio delle rispettive carriere la maglia azzurra una decina di anni fa, quando in panchina c’era David Sassarini, lasciando nell’ambiente un’immagine positiva. Con loro, come già annunciato, ci saranno inoltre il portiere Mirko Bizzi, classe 1999, ex Varese, Como, Legnano ed Universal Solaro, nonché l’attaccante Antonio Gentile, classe 1985, che ha salutato il Vighignolo. «I tifosi -commenta Varini– ricorderanno Lucente giocare esterno in difesa o a centrocampo. Nel tempo, un’evoluzione tattica lo ha portato però ad essere impiegato da esterno alto. Diciamo che, nel 4-3-3 di mister Gabriele Avella, Matteo Ferrari potrebbe partire da destra, Lucente da sinistra, con in mezzo Antonio Gentile». In questo caso, i due esterni, Ferrari e Lucente, giocherebbero a piede invertito, essendo il primo mancino ed il secondo destro.

Calcio: l’iter burocratico corre verso il traguardo

Un’altra immagine risalente al 2013: Simone Giambrone con la maglia azzurra

Sul fronte burocratico, la strada verso la conclusione dell’iter del bando comunale, che assegnerà il nuovo titolo sportivo e la gestione pluriennale dello stadio Ferruccio e del centro sportivo Seregnello, sembra ormai in discesa. «Diciamo che c’è ottimismo -conferma Varini-. Abbiamo ottenuto qualche giorno in più per presentare i documenti necessari per l’ultimo step, che protocolleremo entro la nuova scadenza di martedì 18 giugno. Poi entro fine mese l’amministrazione comunale dovrà inviare una pec alla federazione, per indicarci come il nuovo soggetto da affiliare, in rappresentanza della città di Seregno. Non vedo personalmente particolari problemi». Lo sperano anche i sostenitori, che intanto, viste le prime mosse di mercato, possono (ri)cominciare a sognare.