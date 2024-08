Calcio: il Milan batte il Monza 3-1 e vince il Trofeo Berlusconi

Il Milan conquista la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, superando 3-1 il Monza a San Siro. Una serata ricca di emozioni dedicata al presidente Silvio Berlusconi, ricordato prima della partita con una clip emozionale proiettata sul tabellone e con lo striscione portato in campo dai bambini che recita “due squadre, un Presidente, per sempre nel cuore”.

Calcio: il Milan batte il Monza e il primo tempo si chiude in pareggio

Grande commozione anche in tribuna in una serata caldissima, poi comincia la gara. Il Milan la sblocca al 11’ con il tiro-cross di Saelemaekers, che inganna Pizzignacco complice la sfortunata deviazione di Pablo Marí. Il Monza reagisce subito e va vicino al pareggio col tiro di Maldini, alto sopra la traversa al 15’. Dopo una fase di studio si accende il match e Leao di testa si rende pericoloso al 17’. I biancorossi perdono Sensi che al 22’ deve lasciare il posto a capitan Pessina. Il Milan prova a sfruttare le fasce laterali: al 23’ Leao si accentra da sinistra e scarica un tiro violento che Pizzignacco respinge bene. Il portiere classe 2001 dei biancorossi dice di no anche a Calabria, opponendosi alla sua botta ravvicinata al 32’. Il Monza è vivo e al 33’ va a pareggiare. Bella apertura di Pessina a destra per Vignato che alza la testa e crossa rasoterra in mezzo dove Maldini di prima intenzione gira in rete. Non esulta il grande ex della partita, ma si abbracciano i biancorossi per l’1-1. La squadra di Nesta acquista ulteriore fiducia e al 37’ potrebbe raddoppiare. L’azione si sviluppa ancora con un cross da destra, questa volta di Pedro Pereira per Maric che con una bella girata in acrobazia sfiora il 2-1 anticipando Gabbia.

Calcio: il Milan batte il Monza facendo la differenza nel secondo tempo

Il Milan si salva e trova il gol a inizio ripresa grazie a due nuovi acquisti. Okafor rientra da sinistra e calcia, Pizzignacco respinge, ma in agguato c’è Jovic che mette dentro il 2-1. Dopo una bella parata del portiere biancorosso su Okafor, al 56’ arriva il 3-1 rossonero firmato da Reijnders, che scarica una conclusione violenta su calcio di punizione. Il Monza potrebbe riaprire la gara al 60’, quando un cross del nuovo entrato Birindelli pesca sul secondo palo Maric, che per poco non trova il 3-2. La squadra di Nesta non si arrende e va nuovamente vicina al gol con il gran destro di Birindelli, respinto in corner da Torriani al 76’. Occasione anche per l’ex Valoti, con un tiro che esce di poco nel finale.Vince 3-1 il Milan che riceve la coppa da Pier Silvio Berlusconi, al termine di una serata ricca di emozioni, in campo e in tribuna. Il Monza tornerà in campo sabato 17 agosto alle 20.45 sul campo dell’Empoli, per la prima giornata della Serie A 2024-25.