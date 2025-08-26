Un “thank you” all’Ac Monza prima di annunciare un biennale sulla maglia arancione della sua nuova squadra. L’attaccante Silvère Ganvoula M’Boussy ha lasciato la Brianza con destinazione Arabia Saudita e approdo a titolo definitivo al Al Fayha Club. Lo ha annunciato la società brianzola in una nota, augurando al giocatore “in bocca al lupo per la sua nuova avventura!“.

Calcio: Ganvoula saluta Monza e va in Arabia Saudita, era arrivato a febbraio

Dal canto suo Ganvoula ha destinato alla ex squadra un post social con foto, dedica e due cuoricini, uno bianco e uno rosso. Era arrivato in biancorosso con il mercato di febbraio, durante la parentesi di Salvatore Bocchetti in panchina a stagione praticamente già compromessa, per tentare si rianimare l’attacco.

Il giocatore congolese, 29 anni, era arrivato dallo Young Boys per la prima volta in carriera in Italia dopo le esperienze in Belgio, Germania e Svizzera. Saluta con sette presenze e zero gol.