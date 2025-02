Serie A, Monza: dopo le delusioni, si punta su Ganvoula

Dopo la cessione di Maldini e la delusione Camarda, il Monza risponde alla sconfitta con il Verona gettandosi sul mercato. Le notizie si rincorrono, ovviamente, anche per tenere alto il morale dell’ambiente dopo l’ennesima prestazione catastrofica. Ma questa volta dovremmo esserci per un nuovo rinforzo in casa biancorossi: si tratta di Silvère Ganvoula M’Boussy. Attaccante congolese, in uscita dallo Young Boys dopo una stagione e mezzo decisamente proficua, con tanto di qualificazione alla fase a girone della Champions League, è un giocatore maturo che sbarca per la prima volta in carriera in Italia a 28 anni, con la voglia di mettersi in mostra.

Il momento del Monza

In una squadra che al momento ha perso la fame e la voglia, potrebbe essere quel genere di rinforzo che rivitalizza l’ambiente e che prova a trascinare il gruppo con entusiasmo. Una missione quasi impossibile, ma il club sta cercando di rispondere alle difficoltà, alla crisi senza fine che ha spinto la formazione di Bocchetti in fondo alla classifica, ben distanziata dalla zona salvezza. Da questa sera ancora più lontana dopo la sconfitta nello scontro diretto con l’Hellas.