Serie B, Monza-Mantova 1-0: Izzo firma la prima vittoria del campionato

⏳ Fischio finale all’U-Power Stadium: il Monza batte il Mantova a domicilio col risultato di 1-0 grazie a un gol di Izzo al 56′. Prestazione positiva del Monza frutto di solidità e cinismo. Primi tre punti in campionato per la compagine brianzola.

92′ Iniziativa personale di Fiori che si destreggia e tira col destro, conclusione che non crea problemi a Thiam che blocca la sfera.

92′ Punizione velenosa di Galuppini dalla media distanza, blocca sicuro Thiam.

⚠️ Assegnati 5 minuti di recupero.

🟨90′ Ammonito Keita per un fallo commesso su Galuppini.

89′ Cambio nel Monza: al posto di Lucchesi entra Delli Carri.

84′ Il Monza sfiora il raddoppio con una bordata da fuori area di Azzi di prima intenzione, gli dice di no Festa che vola e smanaccia in corner.

82′ Doppio cambio nel Mantova: al posto di Caprini e Majer entrano Fiori e Wieser.

82′ Girata di Lucchesi con la palla che sorvola la traversa.

🟨81′ Ammonito Trimboli per un fallo commesso.

79′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Mota Carvalho e Pessina entrano Petagna e Colombo.

79′ Conclusione senza pretese di Cella dalla lunga distanza.

71′ Cambio nel Mantova: al posto di Bragantini entra Galuppini.

🟨70′ Ammonito Mensah per un fallo commesso su Izzo.

68′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Ciurria e Caprari entrano Galazzi e Keita.

🟨62′ Ammonito l’allenatore Bianco per proteste.

60′ Doppio cambio nel Mantova: al posto di Radaelli e Falletti entrano Maggioni e Mensah.

56′ Monza in vantaggio su azione da corner: calcia Ciurria per l’inzuccata di ARMANDO IZZO che spedisce la sfera all’angolino. MONZA-MANTOVA 1-0

56′ ⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

54′ Sul ribaltamento di fronte è Caprari a creare grattacapi alla difesa di Possanzini con un destro a giro che termina a fil di palo.

53′ Sgroppata in bello stile di Caprini sulla fascia sinistra e mette la sfera al centro dell’area dove non arriva in tempo Mancuso.

51′ Reazione ospite con un’incursione di Radaelli che in diagonale colpisce l’esterno della rete.

50′ Corner di Caprari a trovare il colpo di testa di Mota Carvalho che sorvola la traversa.

48′ Cross velenoso di Azzi dalla sinistra che crea un brivido per la difesa mantovana. Ravanelli non ci arriva di un soffio.

🟨47′ Ammonito Radaelli per un fallo commesso su Caprari.

📣 RIPRENDE IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

🧐 Totale spettatori: 5.291. Incasso € 59.162,00. Settore ospiti: 974. Incasso € 15.584,00.

⏳ Fine primo tempo all’U-Power Stadium: Monza e Mantova vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Primo tempo senza grandi occasioni da rete. Mantova in pressione alta nei primi 20′, poi il Monza ha iniziato a prendere le misure provando a scardinare la difesa ospite in ripartenza e con una manovra ragionata. Due gialli in casa brianzola: ammoniti Birindelli e Ciurria.

⚠️Assegnato 1 minuto di recupero

45′ Traversone di Birindelli dalla destra per l’accorrente Azzi che anticipa la possibile rovesciata di Mota Carvalho spedendo la sfera fuori di un paio di metri.

43′ Cross velenoso di Birindelli, respinge corto la retroguardia mantovana e sopraggiunge Lucchesi ma il suo sinistro non inquadra lo specchio della porta.

42′ Su azione da corner è Azzi a raccogliere l’invito di Caprari e a mirare all’angolino, respinge a dovere la difesa Virgiliana.

39′ Azzi semina panico sull’out di sinistra, sterza e crossa al centro: Festa interrompe tutto bloccando la sfera,

36′ Ci prova Obiang con un destro potente da distanza siderale, palla alta.

34′ Punizione invitante per il Monza da fuori area: batte Ciurria con la palla che sibila accanto all’incrocio dei pali sinistro difeso da Festa.

🟨32′ Ammonito Birindelli per un fallo commesso su Trimboli.

31′ Azione personale di Azzi che dal versante sinistro serve Caprari in area che calcia verso la porta, palla deviata in calcio d’angolo.

27′ Una girata col mancino di Mancuso è sventata prodigiosamente da Lucchesi che devia in corner.

22′ Fase di studio del match con le due difese che coprono bene gli spazi alzando subito il baricentro.

12′ Il primo sussulto del match è del Monza con una staffilata da fuori area di Mota Carvalho che è deviata in angolo da un provvidenziale Cella. Palla a lato di poco.

🟨11′ Ammonito Ciurria per un fallo commesso su Caprini.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

QUI MONZA: Bianco opta per Ciurria trequartista accanto a Caprari e Azzi dal 1′ sulla corsia sinistra; Ravanelli e Lucchesi a far compagnia ad Izzo nelle retrovie mentre a centrocampo Obiang vince il ballottaggio con Colombo.

QUI MANTOVA: La sorpresa di Possanzini è il giovane Caprini (classe 2006 in prestito dalla Fiorentina) al posto di Fiori alle spalle di Mancuso.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Ciurria, Caprari; Mota Carvalho. A disposizione: Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Maric, Delli Carri, Sardo, Keita, Colombo, Galazzi, Capolupo, Colpani, Petagna. All. Paolo Bianco.

⚪🔴 MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Mantovani, Cella, Bani; Majer, Trimboli; Bragantini, Falletti, Caprini; Mancuso. A disposizione: Andrenacci, Mullen, Mensah, Wieser, Fiori, Galuppini, Fedel, Marras, Castellini, Paoletti, Pittino, Maggioni. All. Davide Possanzini.

Il Monza, dopo aver vissuto tre stagioni storiche in Serie A (le uniche della sua storia ultracentenaria, ndr), si prepara alla sua quarantunesima partecipazione al campionato di Serie B: difatti, la compagine biancorossa guidata da Paolo Bianco ospiterà il Mantova di Davide Possanzini sabato 23 agosto alle ore 21.00 all’U-Power Stadium, gara valevole per la prima giornata del torneo cadetto 2025/26. Brianzoli e Virgiliani, reduci dall’eliminazione ai Trentaduesimi di Finale di Coppa Italia rispettivamente per mano di Frosinone e Venezia, sono alla ricerca del riscatto immediato. Tra i padroni di casa torna arruolabile Keita dopo la chiacchierata esclusione in Coppa mentre nella lista dei convocati, – oltre agli indisponibili Antov, Forson, Zeroli e Bakoune –, non figurano A. Carboni e Ganvoula che potrebbero salutare la Brianza in questa sessione di mercato. L’ultimo arrivato in casa Monza è Aljaz Strajnar, portiere sloveno classe 2007 e proveniente dal NS Mura, il quale ha firmato un contratto quadriennale col Club biancorosso. Tutti disponibili, invece, tra i biancobandati incluso il nuovo arrivato Nicholas Bonfanti, attaccante classe 2002 prelevato dal Pisa con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore del Mantova e controriscatto.

Monza-Mantova: la direzione arbitrale

Sarà Andrea Colombo di Como a dirigere Monza-Mantova, coadiuvato dagli assistenti Dario Cecconi di Empoli e Eugenio Scarpa di Collegno (To). Il quarto ufficiale sarà Simone Galipò di Firenze; VAR Valerio Marini di Roma 1 e AVAR Daniele Rutella di Enna.

Monza-Mantova: le curiosità del match

Gli allenatori di Monza e Mantova, Paolo Bianco e Davide Possanzini, hanno lavorato insieme nello staff tecnico di De Zerbi nel biennio 2019/21 al Sassuolo e nell’annata 2021/22 allo Shakhtar Donetsk. I due tecnici si ritrovano da avversari dopo Frosinone-Mantova (28^ giornata di Serie B, disputata l’1 marzo 2025, ndr) della scorsa stagione quando Bianco allora guidava la formazione ciociara: 2-1 a favore dei gialloblù (2′ aut. Festa, 11′ Radaelli, 18′ Lusuardi, ndr). Nicolò Radaelli, terzino destro del Mantova classe 2003, è nativo di Carate Brianza e il suo primo gol in Serie B lo ha siglato contro il Frosinone di Paolo Bianco nella passata stagione. L’arbitro dell’incontro, il signor Andrea Colombo della sezione di Como, è un giornalista pubblicista e al Corriere della Sera ha affermato: «Fischiare è come scrivere, l’importante è essere chiari».