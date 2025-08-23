Monza-Mantova 1-0, le pagelle: Izzo straordinario, bene Azzi, Pessina e la difesa

MONZA-MANTOVA 1-0 (0-0)

Marcatori: st 11’ Izzo

MONZA (3-4-2-1) Thiam 6; Izzo 7, Ravanelli 6.5, Lucchesi 6.5 (44’st Delli Carri n.g.); Birindelli 5, Pessina 6.5 (34’st Colombo n.g.), Obiang 6, Azzi 7; Ciurria 6 (23’st Galazzi 6), Caprari 6 (23’st Keita Balde 6); Mota Carvalho 6 (34’st Petagna n.g.). A disp.: Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Maric, Sardo, Capolupo, Colpani. All.: Bianco 6.5

MANTOVA (4-2-3-1) Festa 6; Radaelli 6 (15’st Maggioni 6), Mantovani 6, Cella 5.5, Bani 6; Majer 5.5 (37’st Wieser n.g.), Trimboli 6.5; Bragantini 5 (26’st Galuppini 6), Falletti 5 (15’st Mensah 6), Caprini 5.5 (37’ Fiori n.g.); Mancuso 5.5. A disp.: Andreanacci, Mullen, Fedel, Marras, Castellini, Paoletti, Pittino. All.: Possanzini 5.5

Thiam 6 Il Mantova conclude poco ed è pure piuttosto lontano dalla porta, questo richiede doppia attenzione. Ce la mette soprattutto nell’ultimo quarto di partita, quando gli avversari ci provano soprattutto dalla distanza

Izzo 7 Ruggisce sul Brianteo, sicuramente con il gol, ma soprattutto con i numerosi interventi precisi e potenti sugli avversari. Duelli persi pochi, forse nessuno. Fuori categoria, ma calatissimo nella parte

Ravanelli 6.5 Puntualissimo, una chiusura dopo l’altra, senza concedere nulla a nessuno

Lucchesi 6.5 Bravo anche nei momenti di spinta, quando deve mettere i piedi nell’altra metà campo e usarli per contribuire alla manovra (44’st Delli Carri n.g.)

Birindelli 5 Scollegato, disattento, si concede qualche leggerezza di troppo e non riesce a cambiare passo

Pessina 6.5 Organizza la mediana con personalità, mettendosi a disposizione dei compagni e mostrandosi pronto ad ogni battaglia (34’st Colombo n.g.)

Obiang 6 Recupera tantissimi palloni, fatica nell’appoggio sulla trequarti, ma per il resto è ovunque. Appena crescerà la condizione sfonderà gli argini

Azzi 7 Ara la fascia mancina come non si vedeva da tempo all’U-Power. Ci prova, non segna, ma ci va vicino. Se continua così ci saranno tante occasioni per lui e soprattutto tanti gol

Ciurria 6 Gioca di fioretto, dimenticando a casa la spada. Può fare e farà di più. Preciso nell’angolo che manda in porta Izzo (23’st Galazzi 6 Tecnica utile a gestire i ritmi in un finale di alleggerimento della presunta pressione mantovana)

Caprari 6 Pallone attaccato al piede, sempre. E questo in Serie B, con ritmi diversi dalla A, è fondamentale (23’st Keita Balde 6 Entra e s’incarica di tutti i piazzati e di rincorrere gli avversari)

Mota Carvalho 6 Lì davanti, se non trova campo e velocità non riesce ad emergere. Rimane uno che tiene impegnata la difesa, a volte anche in due per non farselo scappare, diventando così utile per liberare spazi ai compagni (34’st Petagna n.g.)

Bianco 6.5 Alcune scelte sono dettate dal mercato (Carboni, Ganvoula e Colpani out), altre sono di pura logica (rimettere Izzo sul centrodestra e Birindelli a destra), ne viene fuori una gara da 16 conclusioni totali, senza concedere praticamente nulla ad un Mantova organizzato. C’è da aggiustare la mira (magari sul mercato), ma si sapeva, e da attendere la crescita fisica che garantirà i ritmi di inizio ripresa per molti più minuti