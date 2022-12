Calcio: Folgore recrimina, Ac Leon in finale di Coppa

La penultima giornata di andata del campionato di calcio di serie D, girone B, è risultata alquanto amara per la Folgore Caratese che è rientrata in Brianza con la seconda sconfitta consecutiva.

Calcio: Folgore recrimina, seconda sconfitta consecutiva in Serie

Ai lambraioli la trasferta di Ponte San Pietro (2-1) ha inciso sul morale perché immeritata. Agli azzurri, dopo aver chiuso il primo tempo sull’1-1 (con rete del pareggio di Bernacchi al 41’), la dea bendata ha negato, nella ripresa, la possibilità di riequilibrare le sorti fermati da un palo dove la palla si è stampata all’interno e poi, contrariamente al solito, è uscita e da un rigore piuttosto evidente non concesso. E così i bergamaschi hanno conservato sino alla fine la rete segnata da Albani al 10’.

Calcio: Folgore recrimina, “il pari sarebbe stato giusto”

“Il pari era il risultato più giusto – ha fatto osservare l’allenatore Giuliano Melosi – proprio per come si è svolta la partita e per gli episodi che ci sono stati contrari. Ancora una volta abbiamo pagato le assenze di giocatori esperti che possono essere sempre importanti per i cambi. Mi mancavano tre squalificati e due infortunati. Ho fatto esordire un 2004, Terraneo, all’ala e un giovane della juniores, l’attaccante Sala, alla sua prima partita, nonostante tutto abbiamo tenuto bene il campo come i nostri avversari solo che loro hanno avuto quel pizzico di fortuna in più. Speriamo che accada presto anche a noi”.

La serie D, girone B, tornerà in campo mercoledì 21 dicembre, alle 14.30 per l’ultima giornata del girone di andata. La Folgore Caratese riceverà la Caronnese, mentre il Seregno il Desenzano.

Calcio, Eccellenza: Ac Leon in finale di Coppa Italia

Tra le squadre di Eccellenza, fermo il campionato, l’Ac Leon ha vinto la partita di ritorno di semifinale di Coppa Italia per 2-0 (reti di Ruggeri al 45’pt e Bonseri 3’st) allo stadio delle Azalee di Gallarate contro la Vergiatese qualificandosi così per la finale, ripetendo lo stesso risultato della gara di andata con la doppietta di Bonseri disputata l’8 dicembre scorso. Un match che per i brianzoli è stata una formalità. Nel girone A, erano in programma i recuperi. Calvairate-Castello città di Cantù terminata sull’1-1, mentre il Pavia per 0-1 ha espugnato il rettangolo del Sesto Calende. I pavesi si sono riportati ad una sola lunghezza della capolista Vogherese.

Calcio, Eccellenza: amichevoli per le altre

Tutte le altre compagini brianzole Ardor Lazzate, Muggiò e Vis Nova Giussano, hanno disputato delle amichevoli, e continueranno ad allenarsi regolarmente sino alla vigilia di Natale. Dopo alcuni giorni di sosta riprenderanno regolarmente la loro preparazione.