Calcio, Folgore Caratese corsara a Ciserano: decide una prodezza aerea di Marchi

Colpo esterno della Folgore Caratese sul campo della Virtus CiseranoBergamo. Al Rossoni di Ciserano i brianzoli hanno la meglio sui rossoblù grazie alla rete di Paolo Marchi: al 22’ della ripresa, in un’azione offensiva della Folgore, il portiere Cavalieri della Virtus devia in angolo l’insidiosa conclusione dell’attaccante Esposito (tra i più attivi in campo). Dalla bandierina il calcio d’angolo è battuto dall’ex Panatti, e sul pallone c’è lo stacco imperioso del difensore brianzolo che manda la palla nell’angolo dove Cavalieri non può arrivarci.

Serie D: proteste dei bergamaschi nel finale

La partita poi non riserva particolari emozioni. Solo al 93’ si registrano le proteste della squadra di casa per un presunto fallo in area. Il direttore di gara non assegna il penalty e ammonisce Careccia per simulazione. Con la prodezza di Marchi la squadra di mister Parlato conquista la nona vittoria stagionale e sale a metà classifica.

Serie D: il prossimo impegno con il Villa Valle

Prossimo incontro domenica 3 marzo alle 14,30 Folgore Caratese-Villa Valle.

Serie D: il tabellino del match

Virtus CiseranoBergamo-Folgore Caratese 0-1

Marcatore: 67’ Marchi (F)

Virtus CiseranoBergamo (4-4-2): Cavalieri; Perico (89’ Ghisleni), Calacoci, Cazzola, Cortinovis (45’ Tosi), Nessi, A. Viscardi (76’ D. Viscardi), Berzi (85’ Ceruti), Bertoli, Careccia, Belloli (67’ Prinelli). A disposizione: Pelliccioli, Colleoni, Prinelli, Ceruti, Austoni, Santonocito. All: Del Prato

Folgore Caratese (4-3-1-2): Viscovo; Balamontis, Arpino, Marchi, Clerici; Rosa (79’ Corbo), Caporali, Silano; Panatti (87’ Scapuzzi); Barranco, R. Esposito (79’ Vernocchi). A disposizione: Macchi, Lofoco, Dugo, N. Esposito, Santambrogio, Corbo, Kyeremateng. All: Parlato

Arbitro: Iorfida di Collegno

Ammoniti: Bertoli e Careccia (V); Barranco (F).

Recupero: 1’ pt, 4’ st

Serie D: la classifica del girone B

Caldiero Terme 55 punti, Varesina 54, Arconatese 53, Pro Palazzolo, Piacenza 50, Desenzano 45, Brusaporto 45, Villa Valle 44, Folgore Caratese, Casatese 39, Caravaggio 36, Club Milano 35, Virtus CiseranoBergamo 34, Clivense 33, Castellanzese, Real Calepina 28, Tritium 27, Legnano 26, Crema 20, Ponte San Pietro 18 punti.